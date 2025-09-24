La AEMET avisa con el tiempo en la Comunidad Valenciana: «Rachas muy fuertes de viento»

La AEMET ha avisado de fuertes rachas de viento en la provincia de Castellón para este miércoles 24 de septiembre. El tiempo en la Comunidad Valenciana sigue con temperaturas a la baja y probabilidad de lluvia en la zona del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 24 de septiembre: se espera viento y puede que alguna lluvia dispersa.

Otoño ha llegado con bajas temperaturas, lluvias y viento en la Comunidad Valenciana. Después de un final de verano marcado por las altas temperaturas en la zona del Mediterráneo, la nueva estación ha llegado con una bajada drástica de las temperaturas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Así que se confirma el adiós al verano y los termómetros de 30 ºC durante las horas punta de la tarde.

En Valencia, la temperatura mínima bajará hasta los 17 ºC este miércoles 24 de septiembre y la máxima no pasará de 25 ºC. En el interior de la provincia, las mínimas durante la noche caerán hasta los 10 ºC en Requena. La AEMET también ha informado de baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en esta zona de la Comunidad Valenciana. En Alicante también hay cierta probabilidad de lluvia durante la primera hora del día y también habrá descenso de temperaturas en esta jornada. En la capital de la Costa Blanca, la máxima será de 26 ºC y la mínima de 17 ºC, mientras que en el interior la mínima caerá hasta los 11 ºC en Alcoy.

Así será el tiempo: viento y algo de lluvia

En la provincia de Castellón, la AEMET ha informado de «rachas muy fuertes de viento del noroeste en el norte de Castellón la primera mitad del día». La racha máxima de viento será de 52 km/h en localidades como Benasal y de 71 km/h en Puebla de Benifasar o 56 km/h en Catí. En la capital, la racha máxima no superará los 18 km/h y en Benicasim el viento llegará a los 40 km/h.

Este es el comunicado de la AEMET con respecto a la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este miércoles 24 de septiembre:

Cielo con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Alicante; poco nuboso en Castellón. Temperaturas con ligeras variaciones. Viento moderado del noroeste con rachas muy fuertes en el norte de Castellón a primeras horas, con tendencia a amainar; flojo de dirección variable en el resto, tendiendo a componente este por la tarde.