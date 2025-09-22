El otoño llega a la Comunidad Valenciana con un cambio de tiempo radical: «Temperaturas en descenso»

Otoño llega con bajada de temperaturas en la Comunidad Valenciana. La nueva estación confirma el cambio drástico de tiempo en las provincias de Valencia, Castellón y Alicante. La AEMET ha confirmado rachas de viento muy fuertes en el noroeste de la comunidad y la probabilidad de lluvias en la Costa Blanca. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este lunes 22 de septiembre, primer día de otoño.

Después de un verano que ha agonizado con temperaturas al alza en la Comunidad Valenciana, el otoño llega este lunes 22 de septiembre a España con un cambio drástico de las temperaturas en la zona del Mediterráneo. La bajada en la provincia de Alicante o Valencia bajará hasta cuatro grados en la fecha en la que se estrena la nueva estación, que expirará el próximo 21 de diciembre, cuando llegará el invierno coincidiendo con la Navidad.

Las temperaturas en la provincia de Valencia caerán hasta los 27 ºC con mínimas de 19 ºC durante la noche. Más frías serán en la zona interior, donde la máxima en Requena quedará registrada en 24 ºC. «Temperaturas en descenso, que será localmente notable en el caso de las máximas en el litoral sur y en el interior», informa la AEMET sobre el tiempo en la provincia de Valencia.

En Alicante sucederá algo similar. En la capital de la Costa Blanca las temperaturas caerán hasta los 28 ºC de máxima con una mínima de 19 ºC. «Cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes de evolución diurna por la tarde y probabilidad de chubascos a últimas horas. Temperaturas en descenso», reza la predicción de la AEMET para esta zona de la Comunidad Valenciana.

Más bajarán las temperaturas en la provincia de Castellón, donde en la capital no se pasará de los 27 ºC en las primeras horas de la tarde. En Morella la máxima será de 17 ºC y la mínima durante la noche de 9 ºC, que marcarán los termómetros en unas temperaturas propias de la estación que llega este lunes 22 de septiembre a la Comunidad Valenciana.

Fenómenos significativos

«Probabilidad de rachas de viento muy fuertes del noroeste en zonas expuestas del norte de Castellón la primera mitad del día. Temperaturas máximas en descenso localmente notable en Valencia», dice la AEMET sobre los fenómenos significativos en la Comunidad Valenciana para este lunes 22 de septiembre.

En su predicción, la AEMET también informa de la probabilidad de chubascos en la provincia de Alicante. «Cielo poco nuboso en general, con intervalos de nubes bajas en el sur de Valencia por la mañana e intervalos de nubes de evolución diurna en Alicante por la tarde, donde hay probabilidad de chubascos a últimas horas».

«Temperaturas en descenso, que serán localmente notables en el caso de las máximas en Valencia. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes por la mañana, flojo del noroeste en el resto de la mitad norte y de dirección variable en la mitad sur; por la tarde tenderá a flojo de componente este en el litoral y prelitoral y del oeste en el interior», informa.