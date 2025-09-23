La AEMET lo confirma: alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana

Alerta amarilla por lluvias en la Comunidad Valenciana. La AEMET ha mandado un aviso sobre la alta posibilidad de precipitaciones durante la primera hora de la mañana en el litoral sur de la provincia de Alicante. En este martes 23 de septiembre de 2025 también se espera una baja drástica de las temperaturas en esta zona del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo de la Comunidad Valenciana.

El otoño ha llegado con un cambio de tiempo radical en la Comunidad Valenciana. Sobre las 20.00 horas de la tarde del lunes, el verano dejó paso a esta nueva estación, que se ha estrenado con bajada drástica de las temperaturas máximas e incluso con un aviso por lluvias y tormentas en la provincia de Alicante. La AEMET ha decretado la alerta amarilla por precipitaciones en el litoral sur de la zona.

«Probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante de madrugada», dice la AEMET en la alerta amarilla que se espera entre las 00.00 horas y las 08.00 horas de este martes 23 de septiembre. Durante estas horas, la probabilidad de lluvias y tormentas en la zona es del 70% y se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 mm. Estas lluvias también podrán ir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento.

Las temperaturas también caerán en la provincia de Alicante, donde la máxima en la capital estará en 27 ºC y también en Elche. Las mínimas caerán hasta 19 ºC y en ciudades como Alcoy caerán hasta los 12 ºC. «Cielo nuboso. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta de madrugada, sin descartarlos el resto del día. Temperaturas en descenso. Viento flojo del noreste en el litoral y de dirección variable en el resto; por la tarde girará a levante en general», dice la AEMET en su predicción del día en la provincia de Alicante.

En Valencia las temperaturas también caerán hasta los 26 ºC con mínimas de 17 ºC durante la noche. «No se descartan chubascos con tormenta en el sur de Valencia en la primera mitad de la jornada. Temperaturas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte», dice la AEMET con respecto al tiempo en la provincia de Valencia. En Castellón las temperaturas bajarán hasta los 25 ºC y las mínimas caerán hasta los 15 ºC en las horas de la noche. La AEMET también avisa de «viento moderado del noroeste en el norte de Castellón, con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas, y flojo en el sur».

Alerta por lluvias en la Comunidad Valenciana

La AEMET ha avisado en su página web oficial de los fenómenos significativos que se esperan en la Comunidad Valenciana durante el martes 23 de septiembre. «Probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante de madrugada. Probabilidad de rachas de viento del noroeste muy fuertes en zonas expuestas en el norte de Castellón», informa.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana para este martes 23 de septiembre de 2025:

Cielo nuboso en la mitad sur y poco nuboso en la mitad norte. Hay probabilidad de chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta en Alicante, especialmente de madrugada, sin descartarlos en el sur de Valencia y en Alicante el resto del día. Temperaturas en descenso en la mitad sur y en ligero descenso en la mitad norte. Viento moderado del noroeste en el norte de Castellón con probabilidad de rachas muy fuertes en zonas expuestas; será flojo en el resto, del noroeste en el resto de la mitad norte, del noreste en el litoral de la mitad sur y de dirección variable en el resto; por la tarde disminuirá a flojo del noroeste en el norte de Castellón y girará a levante en el resto.