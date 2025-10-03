«Máximas en ascenso»: la AEMET confirma la subida de las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La Comunidad Valenciana encara el fin de semana con subida de temperaturas. Después de un lunes y martes marcado por las fuertes lluvias y alguna inundación esporádica, el Mediterráneo llega al viernes con «máximas en ascenso», como ha confirmado la AEMET en sus canales oficiales. Durante esta jornada no se esperan precipitaciones en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo y la subida de temperaturas en la Comunidad Valenciana este viernes 3 de octubre de 2025.

Las temperaturas vuelven a subir en la Comunidad Valenciana este viernes 3 de octubre. El calor seguirá en la provincia de Alicante al menos en las horas calientes del día, en las que se llegará incluso a una máxima de 30 ºC en la localidad de Orihuela. En Elche se llegará hasta los 28 ºC y en Alicante, la capital, los termómetros llegarán hasta los 27 ºC con mínimas de 18 ºC durante la noche.

«Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso», ha avisado la AEMET sobre la predicción del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 3 de octubre. Las temperaturas también subirán en la provincia de Valencia, donde se llegará a los 28 ºC en Onteniente, a los 27 ºC en Requena y en Valencia se alcanzarán los 25 ºC. La misma temperatura máxima tocarán los termómetros en Castellón, donde las mínimas durante la noche bajarán a los 16 ºC. Incluso durante este viernes 3 de octubre habrá un aumento de las temperaturas en Morella, donde se llegará a los 24 ºC con una mínima de 11 ºC durante la noche.

Subida de temperaturas en la Comunidad Valenciana

La AEMET también ha descartado en su predicción sobre el tiempo la posibilidad de que haya precipitaciones durante este viernes en la Comunidad Valenciana. Así que después de un comienzo de semanas con alertas y algunas precipitaciones escasas durante el jueves, este viernes no habrá ni rastro de tormentas en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón.

Esta es la predicción de la AEMET con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana que ha sido publicada en su página oficial:

Cielo poco nuboso con nubosidad alta, aumentando a intervalos nubosos en el tercio norte por la tarde. Probables estratos bajos, brumas y bancos de niebla en zonas del interior de Valencia y Alicante por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Viento flojo variable, con intervalos de suroeste moderado en el litoral de Alicante en las horas centrales y tendiendo a predominar la componente oeste en el interior la segunda mitad del día.