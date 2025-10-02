Cambio del tiempo en la Comunidad Valenciana: adiós a las lluvias y vuelve el calor

La Comunidad Valenciana pone fin este jueves 2 de octubre al ciclo de lluvias de esta semana y, además, vuelve el calor. La AEMET ha confirmado máximas de hasta 27 ºC en la provincia de Alicante para este segundo día del mes. Tampoco se descarta alguna precipitación esporádica en el litoral norte a primera hora de la mañana. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 2 de octubre.

La Comunidad Valenciana cierra el ciclo de lluvias y alertas que han hecho a los valencianos recordar lo vivido hace ahora un año en la trágica DANA que arrasó los pueblos de alrededor de la capital. Las alertas rojas y naranjas de la AEMET finalmente se tradujeron en alguna inundación esporádica y por fortuna, no hay que resaltar grandes daños humanos ni materiales. Después de la tempestad con el inicio del mes de marzo, ha llegado la calma a las provincias de Valencia, Alicante y Castellón.

Incluso el nuevo mes ha llegado con una subida de temperaturas que se ha hecho más plausible en la provincia de Alicante, donde este jueves 2 de octubre se llegará a los 27 ºC de máxima en la capital con mínimas de 18 ºC durante la noche. En ciudades como Orihuela, Elche o Denia, los termómetros también llegarán hasta los 26 ºC con mínimas de alrededor de 17 ºC durante la noche. Una pequeña subida de temperaturas que seguirá en ascenso de cara al fin de semana.

En la provincia de Valencia también habrá un ligero aumento de las temperaturas, siendo la máxima en Onteniente con 27 ºC. En Valencia la máxima será acorde a la época del año: 24 ºC con una mínima de 17 ºC durante la noche. En la provincia de Castellón, las mínimas caerán hasta los 9 ºC en Morella. La máxima será de 24 ºC en la capital.

El tiempo en la Comunidad Valenciana el jueves 2 de octubre

La AEMET, a diferencia de los primeros días de la semana, no ha avisado de fenómenos significativos con respecto al tiempo en la Comunidad Valenciana para este jueves 2 de octubre. La predicción realizada a través de su página oficial es la siguiente:

Intervalos nubosos, con probables brumas y bancos de niebla por la mañana en los interiores de Valencia y Alicante. No se descartan precipitaciones débiles en puntos del litoral norte por la mañana. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central.