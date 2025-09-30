Colapsa el forjado en una vivienda en Valencia en pleno temporal: dos personas desalojadas

El forjado próximo a la fachada ha colapsado en plena madrugada de este martes en una vivienda situada en la pedanía de Castellar, en la ciudad de Valencia. Los hechos se han producido durante el episodio de lluvias que ha durado toda la noche. De la citada vivienda ha sido desalojado un matrimonio que, posteriormente ha encontrado cobijo en la casa de unos familiares. Todo ello, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Valencia.

El pluviómetro de la Agencia Española de Meteorología (AEMET) ha alcanzado a las 07:08 horas los 116,7 litros por metro cuadrado en la ciudad de Valencia. En cuanto a los pluviómetros municipales de Valencia, el de Cano Molinera ha llegado a los 141,70 litros por metro cuadrado. Y el del Perellonet, a los 184,10 litros por metro cuadrado. Igualmente destacable han sido los 131,80 litros en El Saler, los 108 en la Ronda Sur y los 100,40 en Vara de Quart.

El plan de lluvias se encuentra activado a primera hora de la mañana de este martes. El depósito de tormentas de Eugenia Vinyes se encuentra cerrado. Y el de Pinedo está vaciándose poco a poco en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de El Saler.

Los pasos inferiores de la ciudad de Valencia, a primera hora de la mañana de este martes, están abiertos y sin incidencias. En la Zona V30, hay señalización por acumulación de agua en la salida Benetúser-Catarroja.

Durante la noche, los efectivos municipales han atendido cuatro servicios en la ciudad relacionados con caídas de árboles o ramas. A lo largo de todo el lunes, los bomberos del Ayuntamiento tuvieron que atender 70 servicios desde el inicio de la alerta roja.

Según informa también el Ayuntamiento de Valencia, la noche ha transcurrido sin incidencias en la ciudad significativas. Las instalaciones electromecánicas han funcionado correctamente. Los pasos inferiores tampoco han dejado incidencias significativas.