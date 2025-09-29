La alcaldesa de Valencia desafía al temporal y sigue el operativo con policías y bomberos en El Perellonet

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá ha desafiado al temporal que en estos momentos golpea a la Comunidad Valenciana y, muy particularmente a la provincia de Valencia y a su capital, y ha decidido acompañar hasta El Perellonet a Policía Local de Valencia y bomberos del Ayuntamiento. Cubierta con un cortavientos con capucha, literalmente empapada de agua y aterida de frío, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información, Catalá se ha situado junto a los efectivos de emergencia municipales en primera línea.

La alcaldesa de Valencia, de hecho, se ha desplazado a las pedanías del sur de la ciudad de Valencia, donde las precipitaciones están siendo muy intensas. Especialmente, el Perellonet y El Palmar. En concreto, María José Catalá ha acudido a esas pedanías tras mantener la reunión con el Cecopal de seguimiento de las incidencias de lluvia causadas por el temporal en el término municipal de Valencia. El Cecopal (Centro de Coordinación Operativa Municipal) se había constituido a las 13:00 horas de este domingo y, desde entonces, se mantiene activo, en alerta y adoptando las decisiones oportunas.

En concreto, más de 370 efectivos municipales del Ayuntamiento de Valencia están trabajando durante la jornada en servicios relacionados con la alerta roja por lluvias. Parte importante de ese equipo son Policía Local, Bomberos, Ciclo Integral del Agua y Servicios Sociales.

María José Catalá ha recordado que posiblemente, en la medianoche de este lunes a este martes en la ciudad de Valencia se pase a alerta naranja y, por tanto, el servicio educativo se recuperará salvo en las zonas en que se ha suspendido la actividad docente para este martes, que son la fachada marítima, pedanías afectadas por la DANA y zonas inundables según el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial Sobre Prevención de Riesgos de Inundación en la Comunidad Valenciana (Patricova).