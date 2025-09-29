El barranco de La Saleta siembra el miedo: se desborda e inunda calles en Aldaya (Valencia)

Precipitaciones de hasta 57 litros por metro cuadrado en menos de 35 minutos han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta, en la localidad valenciana de Aldaya, en la comarca de la Huerta Sur. Aldaya ya sufrió los efectos de la DANA del 29 de octubre de 2024. Ésta ha sido la principal incidencia que se ha producido desde el inicio de la alerta roja por fuertes lluvias en Valencia. Por su parte, en otra localidad valenciana, en Paterna, está cortada una rotonda como consecuencia de un corrimiento de tierra, según ha informado a primera hora de la mañana su alcalde, Juan Antonio Sagredo en un vídeo colgado en rrss.

En la ciudad de Valencia, la Policía Local ha estado toda la noche vigilando los barrancos y acequias de la ciudad y sus pedanías para controlar que no se produjeran desbordamientos. En la tercera ciudad de España, la noche ha transcurrido prácticamente sin novedades, salvo por el desbordamiento de una acequia a la altura de la V-30 en la zona de La Torre. En concreto, han precipitado en la ciudad en torno a los 20,8 litros por metros cuadrado, acompañados de unos enormes truenos y relámpagos en algunos momentos de la noche.

Los Centros de Atención a las Emergencias Sociales (CAES) de las calles Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet han estado al concreto en la noche del domingo al lunes. El Ayuntamiento de Valencia, además de estos dos centros, ha abierto el centro de emergencia climática de El Carmen y el Polideportivo de Benimaclet.

El Pleno municipal previsto para este lunes ha sido también suspendido, según acordaron este domingo los portavoz ces de los cuatro grupos con representación en el Ayuntamiento de Valencia. PP, Vox, Compromís y PSOE.

En la provincia de Castellón, los bomberos del Parque del Bajo Maestrazgo del Consorcio de la Diputación, se han movilizado a primera hora de la madrugada para rescatar a las personas que se encontraban atrapadas en el interior de un vehículo en Sant Jordi.