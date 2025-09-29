Temporal de lluvia en España, en directo: alerta roja en Valencia y Tarragona, inundaciones y municipios afectados
Sigue en directo la última del temporal de lluvia extrema que afecta al este de España
Alerta roja de la AEMET por lluvias en Valencia, Cataluña y Zaragoza
El temporal que mantente en alerta roja por lluvias torrenciales al este de España, ha provocado graves problemas durante esta madrugada en la provincia de Valencia, cortes de suministro en Tarragona y la suspensión de las clases en varios centros de Cataluña y Valencia.
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta roja en Valencia y Tarragona por lluvias que superarán los 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. El aviso de lluvias torrenciales ha obligado a suspender las clases en colegios, institutos y universidades y ha puesto en alerta a las autoridades justo cuando se cumplen 11 meses de la fatídica DANA que dejó 229 muertos.
Ahora mismo, la alerta se centra en Aldaya (Valencia), con graves inundaciones tras el desbordamiento del barranco de La Saleta. Las precipitaciones han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras antiinundaciones.
Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones. Tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón.
Incidencias en el Metro de Valencia
El Metro de Valencia, que opera este lunes con horario de fin de semana, ha sufrido las primeras incidencias a causa de la lluvia que ha afectado a su circulación.
🚨🔴 ALERTA ROJA – LUNES 29 DE SEPTIEMBRE 🔴🚨
⚠️AVISO; L2: Circulación interrumpida entre Santa Rita y Llíria. Seguiremos informando
🚨🔴 ALERTA ROJA – DILLUNS 29 DE SETIEMBRE 🔴🚨
⚠️AVÍS L2: Circulació interrompuda entre Santa Rita i Llíria. Continuarem informant pic.twitter.com/OtLyTd1gqN
— Metrovalencia (@metrovalencia) September 29, 2025
Alerta naranja en Murcia
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado sus alertas para la Región de Murcia, elevando a naranja el aviso de lluvias. Las lluvias, que, pueden dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, afectará al Altiplano, Noroeste, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, desde las 12:00 a 23:59 horas.
Suspendidas las citas médicas en Valencia
Igual que ha ocurrido con las clases, las citas médicas también se han visto afectadas en la Comunidad Valenciana, llegando a suspenderse este lunes debido a las fuertes lluvias.
Castellón en aviso rojo
Al igual que en Tarragona, en Castellón se ha activado la alerta roja hasta las 12:00 horas de este lunes, pues continúa lloviendo con mucha intensidad en la zona.
🔴ÚLTIMA HORA | Se amplían los avisos rojos de Tarragona y Castellón hasta las 12:00 h de este lunes, pues continúa lloviendo con mucha intensidad en la zona.
En las últimas 6-8 h se han recogido localmente entre 160-200 mm en torno al delta del EBRO. https://t.co/ZWizBVgqKv
— AEMET (@AEMET_Esp) September 29, 2025
Se desborda una acequia en Valencia
Tal y como ha informado la Policía Local de Valencia, una acequia de riego del barrio de La Torre a la altura de la V-30 se ha desbordado esta noche como consecuencia de las fuertes lluvias.
Protección Civil envía una alerta a los móviles en Tarragona
Protección Civil ha informado que los móviles de las comarcas de El Montsiá y El Bajo Ebro (Tarragona) han recibido una alerta a las 7:15 horas por la previsión de lluvias torrenciales. Ésta es la segunda alerta que reciben los móviles en esta zona en menos de 24 horas.
Las inundaciones obligan a cortar ocho carreteras en Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones. En concreto, en la provincia de Valencia sufren cortes totales al tráfico por el agua la CV-472, desde el kilómetro 7,9 a la altura de Los Corrales, al kilómetro 8,29 en Las Cuevas; la CV-395 en ambos sentidos, desde el kilómetro 17 en Chera al 27, en la localidad de Sot de Chera; así como la carretera CV-429, desde el kilómetro 16 en Yatova al 28 en Hortunas.
En Cataluña la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bárbara y la Senia (Tarragona) se han cortado durante la madrugada.
Por su parte, en Aragón está cerradas al tráfico por inundaciones la carretera A-2306, a la altura de Azuara (Zaragoza) desde el kilómetro 35.72 al 33, en ambos sentidos. También está cerrada la TE-V-1703, a la altura de Vinaceite (Teruel), desde el kilómetro 3,6 al 3,8.
Retrasos en la red ferroviaria de la Comunidad Valenciana y Cataluña
Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria se está prestando con normalidad a primera hora de este lunes pese al paso del temporal Gabrielle, que afecta especialmente a la Comunidad Valenciana y Cataluña, aunque sí hay retrasos en Cercanías de Valencia y Rodalies, mientras que un AVE y un larga distancia han sufrido demoras a primera hora.
Clases suspendidas en Valencia y Tarragona
La alerta roja por lluvias torrenciales ha obligado a suspender las clases en colegios, institutos y universidades en Valencia y en El Montsiá y El Bajo Ebro (Tarragona).
Última hora del temporal de lluvias extremas que afecta al este de España
La alerta se centra en Aldaya (Valencia), con graves inundaciones tras el desbordamiento del barranco de La Saleta. Las precipitaciones han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras antiinundaciones.
Pilar Bernabé pide que se «eviten los desplazamientos»
La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, ha pedido precaución ante las fuertes lluvias que vive la Comunidad Valenciana. La delegada ha solicitado «evitar desplazamientos si no es necesario y seguir la información de los canales oficiales».