Temporal de lluvia en España, en directo: alerta roja en Valencia y Tarragona, inundaciones y municipios afectados

El temporal que mantente en alerta roja por lluvias torrenciales al este de España, ha provocado graves problemas durante esta madrugada en la provincia de Valencia, cortes de suministro en Tarragona y la suspensión de las clases en varios centros de Cataluña y Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta roja en Valencia y Tarragona por lluvias que superarán los 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas. El aviso de lluvias torrenciales ha obligado a suspender las clases en colegios, institutos y universidades y ha puesto en alerta a las autoridades justo cuando se cumplen 11 meses de la fatídica DANA que dejó 229 muertos.

Ahora mismo, la alerta se centra en Aldaya (Valencia), con graves inundaciones tras el desbordamiento del barranco de La Saleta. Las precipitaciones han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras antiinundaciones.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que un total de ocho carreteras se encuentran cortadas al tráfico a consecuencia de las inundaciones. Tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón.