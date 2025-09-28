Valencia y otros municipios cancelan las clases del lunes ante la alerta roja por lluvias

El Ayuntamiento de Valencia, y otros municipios de la provincia, han anunciado la tarde de este domingo la suspensión de las clases del lunes ante la alerta roja por las fuertes lluvias previstas para los próximos días. La actividad lectiva también ha sido suspendida en los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre de 2024 como Benetússer, Sedaví o Alfafar.

El Ayuntamiento de la capital ha anunciado, después de la reunión del Cecopal de este domingo, la cancelación de toda la actividad lectiva, reglada y no reglada, en todos los centros escolares de la ciudad y en los centros ocupacionales. También ha suspendido la actividad de centros sociales como centros de mayores, de día y de juventud, y de las bibliotecas municipales.

Valencia también ha decidido cancelar todas las actividades deportivas organizadas por el municipio y cerrar las instalaciones deportivas municipales ante el riesgo que suponen las fuertes lluvias. Además se han cancelado todas las actividades de la Universidad Popular, y los mercados extraordinarios y ambulantes.

Los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior también se cerrarán, así como los cementerios municipales. Además, se recomienda no circular por el Jardín del Turia y el bosque de La Devesa El Saler. El Ayuntamiento de Valencia abrirá el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Respecto al personal funcionario del consistorio, se activa la opción del teletrabajo para el personal que vive fuera de la ciudad y evitar los desplazamientos, ha apuntado el Ayuntamiento en un comunicado. El consistorio recomienda hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del Ayuntamiento de Valencia, en el que se actualizará toda la información.

Igualmente, en otros municipios de la provincia de Valencia han cancelado las clases ante el episodio de lluvias: Benetússer, Massanassa, Cullera, Albal, Torrent, Alfafar, Aldaia, Picanya, Gandía, La Alcudia, Sedaví, Chiva y Catarroja. Este último municipio también ha suspendido los actos festivos, así como las actividades infantiles del 29 de septiembre, día de San Miguel.

Suspendidas las clases en Castellón

En la provincia de Castellón, el consistorio de Castellón de la Plana también ha suspendido las clases de las clases, así como las actividades organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento y sus organismos dependientes al aire libre.

También cierra el Pinar en el Grao y suspende el acto institucional por San Miguel, patrón de la Policía Local. Asimismo, se activa el Protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario.

Asimismo, el municipio castellonense de Vila-real ha cancelado la actividad lectiva y las actividades deportivas y culturales programadas para este lunes. También lo ha hecho Almassora, Burriana, Nules.