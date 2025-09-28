Las lluvias torrenciales en Tarragona paralizan la AP7 y la N340 en la zona del delta del Ebro

Las fuertes lluvias han provocado este domingo 28 de septiembre paradas de vehículos en la AP7 y la N340 en la zona del delta del Ebro. Fuertes lluvias han caído esta tarde en el delta del Ebro y el próximo Parque Natural de los Puertos (Tarragona). Se han acumulado 53,1 litros por metro cuadrado. Las precipitaciones han dificultado la circulación en la zona, con vehículos parados en la autopista AP7 en los dos sentidos de la marcha en Freguenal, y muchas dificultades en la N340 a su paso por Amposta.

Las lluvias torrenciales que deja a su paso la borrasca extratropical Gabrielle, formada tras el huracán, han puesto en jaque a buena parte del litoral mediterráneo. El temporal ha provocado retenciones en la AP7 y la N340 en el delta del Ebro, cortes y atascos en carreteras secundarias, y mantiene en alerta roja a las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona, donde la AEMET advierte de un «peligro extraordinario» por acumulados de hasta 300 litros por metro cuadrado entre este lunes y el martes.

Tráfico parado por lluvias en Tarragona

La tarde de este domingo, las intensas precipitaciones en el delta del Ebro y en el entorno del Parque Natural de los Puertos (Tarragona), donde ya se acumulan 53,1 litros por metro cuadrado, han dejado imágenes de vehículos parados en plena autopista. En Freguenal, la AP7 está bloqueada en ambos sentidos, mientras que en la N340, a su paso por Amposta, numerosos conductores se han visto atrapados por balsas de agua que han reducido al mínimo la circulación.

El Servicio Catalán de Tránsito (SCT) ha hecho un llamamiento a la «máxima prudencia» en carretera, después de activar la alerta roja en las comarcas del Montsià y el Bajo Ebro, donde se esperan lluvias torrenciales con acumulados de más de 200 litros en pocas horas y registros de 40 litros en apenas media hora. A las complicaciones en la AP7 y la N340 se suman las retenciones de hasta 5 kilómetros en la C16, entre Guardiola de Berguedà y la Nueva de Bergadá, en sentido sur.

Avisos de tiempo violento

El Meteocat ha emitido este domingo 28 de septiembre por la tarde un aviso de «tiempo violento» en las comarcas de Tarragona más afectadas. La borrasca extratropical derivada del huracán Gabrielle amenaza con granizo, rachas huracanadas de viento e incluso la formación de tornados, un fenómeno poco habitual en la zona pero no descartable dada la intensidad del temporal.

Renfe y Aena alertan de incidencias

El impacto del temporal también se ha dejado notar en el transporte público. Tanto Renfe como Aena han emitido avisos a los pasajeros, recomendando consultar con antelación los horarios y trayectos de trenes y vuelos, ante la previsión de incidencias en los próximos días. En el caso ferroviario, la compañía alerta de posibles retrasos y suspensiones de servicios en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona.

En los aeropuertos, Aena recomienda a los viajeros mantenerse informados ante eventuales cancelaciones o desvíos de vuelos por la fuerte actividad eléctrica y la persistencia de tormentas en la franja mediterránea.

Lluvias torrenciales en el litoral valenciano

La situación más delicada se espera en la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, donde la AEMET mantiene el nivel rojo de alerta. Los pronósticos apuntan a que entre el lunes y la primera mitad del martes podrían acumularse hasta 250-300 litros por metro cuadrado, con episodios de intensidad torrencial en apenas unas horas.

De hecho, la Generalitat Valenciana ya ha enviado un mensaje Es-Alert a todos los móviles de la provincia para advertir del riesgo de inundaciones y recomendar medidas de autoprotección, como evitar desplazamientos, alejarse de barrancos y cauces y mantenerse en lugares seguros.

Lunes y martes, los peores días

Según la AEMET, el lunes 29 de septiembre y el martes 30 de septiembre serán los días más adversos del episodio meteorológico. Se esperan chubascos tormentosos persistentes desde primeras horas en la Comunidad Valenciana, extendiéndose durante la tarde hacia zonas del interior sureste. En Tarragona y Castellón, las lluvias podrían dejar acumulados superiores a los 180 litros por metro cuadrado en un solo día.

El organismo meteorológico advierte de que este episodio de lluvias intensas irá acompañado de tormentas, aparato eléctrico frecuente y granizo, además de un descenso acusado de las temperaturas en el este peninsular, mientras que en el sur de la vertiente atlántica se prevén incluso aumentos.

El Atlántico al Mediterráneo

La borrasca Gabrielle, que hace unos días llegó a ser huracán en el Atlántico, se ha transformado en borrasca extratropical al aproximarse a la península. Su interacción con una DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha potenciado la inestabilidad en la fachada mediterránea, generando un cóctel de fenómenos extremos que combina lluvias torrenciales, fuerte viento y granizo.

La confluencia de ambos sistemas ha elevado el nivel de riesgo a su máxima categoría en varias provincias del este peninsular. Tanto la Generalitat Valenciana como la Generalitat de Cataluña han activado sus protocolos de emergencia por inundaciones.