La borrasca Gabrielle pone en alerta a Baleares por fuertes lluvias y tormentas

Vuelve el mal tiempo a Baleares según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que ha activado el aviso amarillo para este lunes en las Islas por lluvias y tormentas y la naranja para la jornada del martes por el paso de la borrasca Gabrielle. Las temperaturas no sufrirán cambios.

Ibiza y Formentera serán las primeras islas en estar en riesgo por lluvias y tormentas. A partir de las 03.00 horas, se espera que puedan producirse precipitaciones acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora.

Más tarde, a partir de las 10:00 horas los avisos afectarán también a Mallorca y Menorca. En Mallorca, se esperan lluvias acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora en la Serra de Tramuntana y norte y nordeste de la isla, y de 20 l/m2 en una hora en el resto; mientras que en Menorca, acumulados de hasta 30 l/m2 en una hora.

Debido a las previsiones de la Aemet, el Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 0 (IG0) del Plan Meteobal. Ante este escenario, desde Emergencias han pedido precaución a los ciudadanos en las próximas horas, y que sigan sus consejos y llamen al 112 en caso de sufrir una emergencia.

⚠️Entre el #lunes tarde y el #martes noche podríamos tener chubascos tormentosos de cierta intensidad en las Islas Baleares, a priori en Pitiusas y Mallorca. Existe mucha incertidumbre aún pero tanto los modelos globales como los de alta resolución apuntan a ello. ⬇️PCP máx 24h https://t.co/ihOvwMxfKj pic.twitter.com/hbAJPe3eQT — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) September 27, 2025

Las lluvias y tormentas se mantienen el martes

El riesgo de lluvias y tormentas, además de posible granizo, se mantendrá el martes. La Aemet ha informado de que desde las 00.00 hasta las 12.59 horas del martes se activarán alertas naranjas (riesgo importante) por lluvias en la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera, por posibles precipitaciones acumuladas en una hora de 50 l/m2; y acumulados en dos o tres horas de más de 100 l/m2.

Los avisos naranjas por lluvias y tormentas en la Serra de Tramuntana y sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera se convertirán en amarillos a partir de las 13.00 horas de este martes, cuando se prevén precipitaciones acumuladas de hasta 30 l/m2 en una hora y de hasta 60 l/m2 en dos o tres horas.