Alerta roja en Valencia y Castellón: la AEMET avisa de «peligro extraordinario» por lluvias torrenciales

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a nivel rojo el aviso por riesgo extremo de lluvias en las provincias de la Comunidad Valenciana de Valencia y Castellón desde las 20.00 horas de este lunes 29 de septiembre hasta las 8.00 del martes 30 de septiembre. La AEMET ha advertido de un «peligro extraordinario» que podría provocar inundaciones y crecidas repentinas en cauces, extendiendo el riesgo también a Cataluña en Tarragona.

La Generalitat ha lanzado este domingo 28 de septiembre un mensaje Es-Alert a todos los móviles en Valencia en la Comunidad Valenciana ante la alerta roja por lluvias torrenciales. El aviso, que ha llegado a los móviles de miles de ciudadanos, ha advertido de un riesgo extremo por precipitaciones muy intensas que podrían provocar inundaciones y crecidas repentinas en cauces, especialmente en el litoral de Valencia y Castellón, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el nivel rojo de alerta.

El Es-Alert, que previene debido a la alerta roja por lluvias en la Comunidad Valenciana, ha incluido una serie de recomendaciones básicas como evitar desplazamientos innecesarios, no cruzar zonas inundables, alejarse de barrancos y mantenerse informado a través de los canales oficiales de AEMET y Protección Civil.

El Ayuntamiento de Valencia ha activado el protocolo previsto para la alerta naranja por lluvias y amarilla por tormentas para este lunes en toda la provincia y ha decretado la suspensión de la actividad lectiva en las pedanías afectadas por la dana y zonas inundables.

Clases canceladas en zonas inundables

En concreto, los centros educativos en zonas inundables que este lunes 29 de septiembre no tendrán clase son, según ha detallado el consistorio en un comunicado:

CEIP Camí de l’Horta (Benimamet-Beniferri).

(Benimamet-Beniferri). CEIP José Senent (Masarrochos).

(Masarrochos). IES Isabel de Villena (Valencia).

(Valencia). CEIP Vicente Blasco Ibáñez (Valencia).

(Valencia). Escuela Privada de Música de El Palmar (El Palmar)

(El Palmar) Escuela Privada de Música Agrupación Musical (Masarrochos).

(Masarrochos). Centro Extranjero Valencia Montessori School (Valencia).

Clases canceladas en pedanías

Las escuelas que cancelan su actividad lectiva en las pedanías son:

Centro Privado Nuestra Señora del Rosario (Valencia).

(Valencia). CEIP Forn d’Alcedo (Horno De Alcedo).

(Horno De Alcedo). CEIP Padre Manjón (Valencia).

(Valencia). Escuela Privada de Música Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral).

Santa Cecilia Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral). Escuela Privada de Música C. Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral).

C. Instr. Musical Castellar-Oliveral (Castellar-Oliveral). IES El Ravatxol (Castellar-Oliveral) CEIP Castellar- Oliveral (Castellar-Oliveral).

(Castellar-Oliveral) CEIP Castellar- Oliveral (Castellar-Oliveral). Centro Privado Ed. Inf. 1er Ciclo Sambori-Latorre (Valencia).

Centro Privado FP Cffolgado Valencia CEE PÚB. Rosa Llácer (Castellar-Oliveral).

Centro Privado. Ed. Inf. 1er Cicle Formiguetes (Castellar-Oliveral).

Escuela Privada de Música Sedajazz (Valencia).

En el resto de centros escolares de la ciudad se recomienda suspender las actividades al aire libre en zonas de recreo y ser trasladadas a zonas de interior.

También se suspenden las actividades deportivas de la Fundación Deportiva Municipal al aire libre; se cierran los parques y jardines de la ciudad y las bibliotecas que se encuentran en su interior, así como los cementerios municipales, y se abre el CAES de Emergencias Climáticas del Carmen que se suma al CAES de Santa Cruz de Tenerife y Benimaclet.

Desde el Ayuntamiento recomiendan hacer seguimiento de las alertas a través de los canales oficiales de comunicación del consistorio, en el que se actualizará toda la información.