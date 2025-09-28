La AEMET avisa: hoy llegan lluvias extremas y el nivel de peligro potencial es «elevado»

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la alerta naranja para este lunes y martes en la comunidad por lluvias muy fuertes y persistentes a las que les podrían acompañar episodios de granizo. Según ha informado la AEMET, las zonas afectadas por ésta alerta son la provincia de Valencia al completo, la zona norte del litoral de Alicante y también se esperan lluvias y tormentas muy fuertes en el litoral norte de la provincia de Castellón.

Se espera que los acumulados de lluvia se concentren en gran medida en el sur de la Comunidad Valenciana, especialmente en la provincia de Valencia, donde según la AEMET podrían superarse los 200 o 250 litros por metro cuadrado entre el lunes 29 de septiembre y la primera mitad del martes 30.

Desde Emergencias de la Comunidad Valenciana han activado la alerta amarilla por tormentas en Valencia, Alicante y el litoral sur y el interior de la provincia de Castellón. También se ha activado la misma alerta por lluvias en el litoral sur e interior de Alicante y Castellón.

Además, ante tal peligro, las autoridades han emitido un aviso especial en el que se recomienda a los vecinos extremar la vigilancia y seguridad y prestar atención a todos los avisos ante posibles complicaciones durante la jornada del lunes. Entre las recomendaciones de Emergencias, se pide que no se dejen estacionados vehículos en zonas inundables y que se controlen aquellos lugares en los que todavía hoy se llevan a cabo trabajos por la DANA de 2024 ante posibles evacuaciones.

Los ayuntamientos de la zona ya han sido avisados para que activen todos los mecanismos posibles y se haga un seguimiento intenso de todos los avisos que se emitan durante estos días desde el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat para activar con antelación todos los protocolos de actuación y medidas preventivas.

En el aviso, el Centro de Coordinación de Emergencias recomienda a los ayuntamientos que adopten medidas de prevención, como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. «Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas», ha alertado.

También se aconseja señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal.

Igualmente, ha recomendado repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y recordado a los municipios que pueden acceder a la ‘Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos’.

La AEMET avisa: nivel de peligro potencial «elevado»

La AEMET ha emitido un aviso especial dada la inminente llegada a España del ex huracán Gabrielle, que llegará ya convertido en una fuerte borrasca que traerá lluvias muy fuertes y persistentes en el tercio sur y este peninsular desde éste domingo y que podría dejar inundaciones locales y repentinas en zonas bajas, arroyos y ramblas.

Dada la previsión, la AEMET ha avisado de que «el nivel de peligro potencial de esta situación es elevado» y se prevé que los peores días sean el lunes 29 y el martes 30 de septiembre. Será durante estas jornadas cuando se concentren los chubascos tormentosos localmente fuertes o muy fuertes y persistentes y algunos episodios de granizo.