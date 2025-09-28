AEMET observa señales inquietantes en el País Vasco: una jornada marcada por contrastes térmicos sin previo aviso

El País Vasco afronta una jornada meteorológica inusual, con fuertes contrastes térmicos que podrían intensificarse en cuestión de horas y sin previo aviso, según advierte la AEMET. Esto significa que en un mismo día se pueden registrar temperaturas suaves en algunos momentos y descensos bruscos en otros, acompañados de posibles fenómenos atmosféricos que sorprendan a más de uno.

La Agencia Estatal de Meteorología recomienda seguir de cerca las actualizaciones de la previsión, ya que este tipo de escenarios suelen venir acompañados de cambios repentinos que afectan tanto a la vida diaria como a la planificación de actividades al aire libre.

En pleno inicio del otoño, estos giros de guion en el clima ponen de manifiesto la inestabilidad atmosférica característica de la estación, con mañanas templadas que pueden dar paso a tardes frías, lluvias inesperadas o incluso rachas de viento intensas.

Por ello, los próximos días en el País Vasco se presentan como un periodo en el que la variabilidad será la norma y conviene estar preparados para todo tipo de situaciones: desde cielos despejados hasta episodios de inestabilidad que podrían llegar de manera repentina.

El tiempo se complica al despedir el fin de semana: contrastes térmicos y cambios repentinos en camino

El País Vasco afronta unos días de fuerte inestabilidad atmosférica, con contrastes térmicos y lluvias que podrían generar riesgos para la salud y complicaciones en la rutina diaria.

Según la AEMET, el episodio no afectará solo al norte:

Desde la madrugada: las precipitaciones se extenderán por el oeste y centro peninsular, moderadas pero persistentes en zonas montañosas.

Tarde del domingo: chubascos localmente fuertes en Andalucía occidental, Extremadura, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y la meseta sur, con posibilidad de granizo.

Lunes 29 y martes 30: los días más adversos. Se esperan lluvias torrenciales y persistentes en el tercio oriental, costa del Sol, Estrecho y sobre todo en la Comunidad Valenciana, donde podrían superarse los 200-250 mm en 48 horas.

Islas Baleares: también afectadas, con tormentas intensas entre lunes y martes.

La AEMET advierte de que existe incertidumbre en la trayectoria de la borrasca, por lo que recomienda seguir muy de cerca las actualizaciones oficiales.

En definitiva, se avecinan jornadas de marcada inestabilidad en gran parte de España, con el País Vasco como una de las zonas a vigilar, en pleno arranque de un otoño que llega con fuerza.

