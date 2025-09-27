El huracán Gabrielle se acerca a la Península: así tocará tierra y esto es lo que nos espera en España

El huracán Gabrielle ha avanzado por el Atlántico en dirección a Europa, con paso por las islas Azores. En su tránsito por las Azores, ha perdido parte de su carácter tropical y se ha transformado en una tormenta postropical o borrasca extratropical. Este fenómeno de transición (de huracán a borrasca) es común cuando los sistemas tropicales se aproximan a latitudes medias, donde el océano ya no aporta suficiente calor como para mantener su estructura tropical.

Efectos observados en las Azores

Las autoridades de las Azores han activado avisos y han cerrado servicios públicos no urgentes por 24 horas.

han activado avisos y han cerrado servicios públicos no urgentes por 24 horas. Se han registrado rachas de viento que en algunos pronósticos alcanzaron hasta 200 km/h (aunque otros reportes lo sitúan en 150–185 km/h en las zonas más expuestas).

que en algunos pronósticos alcanzaron hasta (aunque otros reportes lo sitúan en 150–185 km/h en las zonas más expuestas). El oleaje ha sido muy intenso , y se han observado lluvias y tormentas fuertes.

, y se han observado lluvias y tormentas fuertes. Aunque los daños materiales han sido registrados (caída de árboles, daños en infraestructuras), no se reportan víctimas hasta ahora.

Lo que podría suceder en la Península Ibérica

Gabrielle no llegaría a España como huracán, sino que lo haría ya como borrasca extratropical, con efectos de viento, lluvia y oleaje más típicos de sistemas atlánticos en otoño.

Se prevé que su paso afecte principalmente el oeste y suroeste peninsular: zonas como Extremadura, Andalucía occidental y Galicia podrían registrar lluvias intensas, ráfagas de viento y mar alterado.

Acumulados de lluvia podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en ciertas áreas, según algunas estimaciones.

En costa, el oleaje será severo, con olas muy altas y fuerte mar de fondo, lo que podría afectar la navegación y la actividad marítima.

Se considera que este tipo de eventos no son del todo raros en otoño cuando restos de huracanes llegan a latitudes medias, pero sí requieren especial atención y vigilancia continua.

Paralelamente, una vaguada (una especie de lengua de aire frío) en niveles medios y altos de la troposfera provocará un aumento de la inestabilidad. La inestabilidad y el aire húmedo darán lugar a la formación de tormentas intensas en los tercios este y sur de la Península. pic.twitter.com/rarM9nO2FJ — AEMET (@AEMET_Esp) September 27, 2025

Cuándo y dónde podría afectar a España