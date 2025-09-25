Mario Picazo avisa de que el huracán Gabrielle llega a España y en forma de borrasca: «Hay que…»

El huracán Gabrielle llega a España en forma de borrasca, deberemos estar preparados para lo peor, tal y como nos explica Mario Picazo. Estamos viviendo un inicio del otoño en el que todo puede ser posible, de la mano de una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Es momento de apostar claramente por una situación del todo inesperada que puede acabar siendo la que nos acompañará en estos días que tenemos pode delante.

Será el momento de estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. Con algunas novedades que, sin duda alguna, pueden convertirse en algo excepcional. Por lo que, quizás deberemos estar pendientes de este giro que puede acabar siendo el que nos acompañará en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Es momento de estar pendientes de algunos detalles que pueden ser esenciales y que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en nuestro poder. De tal forma que tocará visualizar algunos cambios que serán los que nos acompañarán en estas próximas horas. La previsión del tiempo de Mario Picazo.

El aviso de Mario Picazo sobre el huracán Gabrielle

Este experto en el tiempo no duda en darnos más de una sorpresa del todo inesperada, cuando estamos ante una serie de detalles que pueden acabar marcando estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede ser una de las claves de estos días que tenemos por delante.

Son tiempos de ver como el mal tiempo va cobrando protagonismo en un otoño de esos que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días. Es momento de apostar claramente por una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estas próximas jornadas.

Por lo que, tendremos que empezar a tener en cuenta algunos elementos que serán esenciales y que pueden convertirse en algo fuera de lo común. Es hora de dejar salir algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada.

Mario Picazo advierte de la llegada de este huracán que ya será una borrasca cuando toque tierra española. Un fenómeno que empieza a cobrar protagonismo en estas próximas horas y que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada.

Llega a España en forma de borrasca y hay que prepararse

Hay que prepararse para la llegada de una borrasca con nombre propio, nada más y nada menos que Gabrielle, empezará a mostrarse de tal forma que deberemos empezar a tener en consideración determinados cambios que acabarán marcando una diferencia importante.

Tal y como nos explica la previsión del canal de El Tiempo de Mario Picazo: «El jueves llegará la calma. El ambiente será más estable y las temperaturas empezarán a subir de manera moderada, con valores diurnos que se situarán entorno a los 20ºC en buena parte del centro y sur. En el norte se mantendrán las mañanas frías con mínimas de un solo dígito. Viernes con temperaturas más suaves. Si comparamos con la jornada del viernes se observa cómo las temperaturas volverán a suavizarse, con algunas capitales del sur superando los 30ºC, pero con unos valores de temperatura mucho más agradables. Un fin de semana más templado. El fin de semana las temperaturas podrían subir entre 3ºC y 7ºC en muchas zonas respecto a las del lunes, aunque no serán temperaturas veraniegas como las de la semana pasada. Ese aumento coincidirá a grandes rasgos con el conocido veranillo de San Miguel, aunque en el norte seguirá amaneciendo con mínimas de un solo dígito».

Siguiendo con la misma previsión: «La recta final de la semana podría llegar con novedades dependiendo de lo que hagan los restos del huracán Gabrielle, que aún está lejos de España. Pasará a mediados de semana por Azores como un debilitado huracán o ya tormenta tropical, para luego colarse como una borrasca entre el sur de las Islas Británicas y la península ibérica».

Los mismos expertos de El Tiempo confirman que: «El sistema, que es aún actualmente un huracán, está comenzando a debilitarse. Su presión central mínima es de 959 hPa, y los vientos sostenidos de 100 kt (unos 185 km/h). Aunque es aún categoría 3, la imagen satelital muestra que ya no existe ojo visible, lo cual es coherente con el debilitamiento. Además, la imagen satelital permite apreciar que el flujo de salida en capas altas está restringido en el cuadrante oeste del huracán. Este flujo es clave, ya que es indicativo de la robustez del sistema y si se está debilitando o fortaleciendo. En este caso, es síntoma de debilitamiento, producido por la fuerte cizalladura a la que está siendo sometido. Esto, sumado a aguas más frías, será clave en el proceso de debilitamiento en las próximas 48 horas. Por otro lado, la aproximación de una vaguada será decisiva en el mantenimiento de cierta intensidad aún cuando transicione a borrasca. Así pues, Gabrielle dejará de ser huracán una vez sobrepase las Azores. Mantendrá aún intensidad, presumiblemente de un huracán de categoría 1, pero ya no será sistema tropical. Será entonces cuando lo que hasta entonces fue el huracán Gabrielle pondrá rumbo a España».