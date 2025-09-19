Jorge Rey confirma que no estamos preparados para lo que viene tras la ola de calor: «Fuertes tormentas…»

Confirma Jorge Rey que no estamos preparados para lo que viene tras la ola de calor, será mejor que nos preparemos para una oleada de fuertes tormentas. El tiempo este mes de septiembre está cambiando por momentos y lo hace a toda velocidad. Será mejor que nos empecemos a preparar para un giro radical que realmente puede cambiarlo todo. Deberemos estar listos para afrontar un marcado cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días.

Pasaremos de un calor de verano a algo muy diferente que puede acabar siendo lo que nos marque muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un giro radical para el que deberemos empezar a prepararnos. Es hora de apostar claramente por un extra de buenas sensaciones que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que será esencial que empecemos a ver cómo llega un otoño que puede acabar siendo algo muy diferente a como lo esperaríamos. Estaremos a merced de un cambio de tiempo que Jorge Rey ha visto con sus Cabañuelas.

No estamos preparados de lo que viene tras el calor

No se puede hablar de ola de calor por la época del año en la que estamos, las temperaturas y la duración de este episodio, pero estos días el calor se ha convertido en una dura realidad. Nos ha hecho enfrentarnos a una situación fuera de lo común que ha acabado siendo algo sorprendente.

Estamos viviendo uno de los meses de septiembre más calurosos de los últimos tiempos y no es casualidad que estemos ante esta situación del todo inesperada. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que parecerá que el tiempo nos juega una mala pasada.

Estaremos pendientes de un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. La recta final del mes de septiembre no será de la misma forma que ha sido hasta ahora, sino todo lo contrario. Viviremos unos días en los que la inseguridad de este tiempo cambiante acabará siendo una dura realidad.

Jorge Rey ha lanzado un contundente mensaje en las redes sociales que pone los pelos de punta. Será el momento de empezar a prepararnos para lo peor.

Llegan fuertes tormentas, según Jorge Rey

Después de este septiembre caluroso, nos espera un inicio del otoño en el que las temperaturas acabarán siendo una realidad. No sólo viviremos un marcado descenso, sino que asistiremos a una tanda de tormentas que puede acabar siendo algo muy diferente de como lo esperaríamos.

La AEMET coincide con la previsión de Jorge Rey y nos alerta de que: «Se espera que la Península y Canarias se vean bajo la influencia de una masa de aire subtropical, con abundante nubosidad de tipo medio y alto que, en el caso de la Península, irá avanzando de sur a norte, sin esperar que alcance a la fachada oriental, permaneciendo con cielos poco nubosos o despejados. Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en la meseta y montañas aledañas y el Alto Ebro, así como en zonas del oeste, con probables tormentas y rachas muy fuertes, que podrían ir acompañadas de chubascos y ser localmente fuertes en la meseta norte, norte de la Ibérica y el alto Ebro. Asimismo, no se descarta alguna tormenta con algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias. Nubosidad baja matinal en el extremo este peninsular, bajo Ebro, Baleares, Estrecho, Melilla y oeste de Galicia, con probables bancos de niebla matinales.

Calima en Canarias, también probable en menores concentraciones en el sur y oeste peninsular. Se espera un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas máximas, salvo en Galicia y Canarias, donde no se esperan cambios. Aun así, se superarán los 35 grados en zonas de Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, incluso los 38 en sus depresiones, sin descartarse los 35 en puntos de la meseta Norte, sur de Galicia, Cantábrico oriental y Ebro. Mínimas en aumento en el oeste y centro-norte peninsular, con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 en el Mediterráneo, bajo Ebro y la mayor parte del cuadrante sudoeste peninsular, incluso de los 25 en regiones de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos moderados de componente este en litorales de la mitad sur peninsular, sur de Baleares y Cádiz, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho. Vientos flojos en general en el resto, del este y nordeste en Canarias, con predominio de las componentes norte y oeste en el litoral cantábrico, de sur y oeste en la meseta Norte y Galicia y de este y sur en el resto».

Las alertas estarán activadas: «En Canarias, temperaturas elevadas y calima con concentraciones significativas. Temperaturas máximas significativamente elevadas en amplias zonas del sudoeste peninsular y en interiores del Cantábrico. Chubascos con tormentas localmente fuertes en la meseta Norte, la Ibérica norte y el alto Ebro».