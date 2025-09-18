Pánico con la última predicción de Jorge Rey que está a punto de cumplirse: «Tormentas peligrosas»

Jorge Rey entra en pánico con la última predicción del tiempo que está a punto de cumplirse, llegan tormentas peligrosas. Esta última semana de verano hemos tenido unas temperaturas que no se parecen en nada a lo que tendríamos por delante, deberemos empezar a prepararnos para lanzar una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos marquen muy de cerca. Es importante estar preparados para afrontar una serie de cambios que pueden ser los que veremos a partir de ahora.

No hay que olvidar que el tiempo puede convertirse en protagonista, después de unos días en los que la intensidad de estas temperaturas ha acabado siendo un motivo de alerta. No es normal que estemos en el mes de septiembre y tengamos temperaturas propias del mes de agosto. Las cifras a las que se han llegado estos días, no son nada habituales para esta época del año, sino todo lo contrario. Será mejor que empecemos a ver llegar un marcado cambio de tendencia que puede ser el que nos marque muy de cerca y las Cabañuelas de Jorge Rey ya ven llegar a toda velocidad.

Llegan tormentas peligrosas

Las tormentas serán las grandes protagonistas de esta recta final del mes y de la semana. Después de que hayamos tenido unos valores muy por encima de lo que sería habitual, nos hemos enfrentado a una dura tendencia que parece que no quiere soltarnos.

Las altas temperaturas de estos días pasados han acabado siendo un motivo por el que empezaremos a ver llegar un destacado giro de guion. Sin duda alguna, tendremos que esperar lo inesperado, de cara a un fin de semana en el que parece que el otoño quiere hacer acto de presencia.

Estamos a punto de cambiar de estación y eso se nota con algunas novedades que pueden acabar siendo las que marcarán estos días que tenemos por delante y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Es momento de poner sobre la mesa estos cambios que pueden aparecer de la nada y que nos obligarán a cambiar de planes este fin de semana.

Jorge Rey se ha convertido en protagonista en redes sociales al explicarnos las tormentas intensas que están a punto de llegar y sin duda alguna, se convertirán en claves para estas jornadas que tenemos por delante.

Jorge Rey lanza una terrible predicción del tiempo

Está a punto de cumplirse una predicción del tiempo que pone los pelos de punta. Este experto, no duda en darnos una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una serie de elementos que nos visitarán de cerca. Las Cabañuelas no fallan y coinciden directamente con la previsión de la AEMET.

Según estos expertos: «Se espera que la Península y Canarias se vean bajo la influencia de una masa de aire subtropical, con abundante nubosidad de tipo medio y alto que, en el caso de la Península, irá avanzando de sur a norte, sin esperar que alcance a la fachada oriental, con cielos poco nubosos o despejados. Durante la tarde se formará nubosidad de evolución en la meseta y montañas aledañas, así como en zonas del oeste, con probables tormentas y rachas muy fuertes, que podrían ir acompañadas de chubascos y ser localmente fuertes en entornos de montaña de la mitad norte. Asimismo, son probables las tormentas y algún chubasco ocasional en cumbres de Canarias. Nubosidad baja matinal en el extremo este peninsular, bajo Ebro, Baleares, Estrecho, Melilla y oeste de Galicia, con probables bancos de niebla matinales. Calima en Canarias, también probable en menores concentraciones en el sur y oeste peninsular».

Siguiendo con la misma previsión, a partir del viernes, las temperaturas empezarán a descender: «Se espera un descenso prácticamente generalizado de las temperaturas máximas, salvo en Galicia, donde no se esperan cambios. Aun así, se superarán los 35 grados en zonas de Canarias y en la mitad sur de la vertiente atlántica, incluso los 38 en sus depresiones, sin descartarse los 35 en puntos de la meseta Norte, sur de Galicia, Cantábrico oriental y Ebro. Mínimas en aumento en el oeste y centro-norte peninsular, con pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 en el Mediterráneo, bajo Ebro y la mayor parte del cuadrante sudoeste peninsular, incluso de los 25 en regiones de Canarias. Soplarán vientos moderados de componente este en litorales de la mitad sur peninsular, sur de Baleares y Cádiz, con intervalos fuertes y posibilidad de alguna racha muy fuerte en el Estrecho. Vientos flojos en general en el resto, del este y nordeste en Canarias, con predominio de las componentes norte en el Cantábrico, de sur y oeste en la meseta Norte y Galicia y de este y sur en el resto».

Las alertas estarán activadas: «En Canarias, temperaturas elevadas y calima con concentraciones significativas. Temperaturas máximas significativamente elevadas en los valles del sudoeste peninsular y en interiores del Cantábrico».