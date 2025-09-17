La predicción de las Cabañuelas de Jorge Rey por lo que está a punto de llegar a España: «Tenemos un…»

Jorge Rey advierte gracias a sus Cabañuelas lo que está a punto de llegar a España, en estos días que tenemos por delante. Será mejor que nos empecemos a preparar de tal forma que tocará empezar a visualizar una serie de cambios en los que todo puede ser posible. De tal manera que tocará empezar a ver un cambio de tendencia, que puede ser lo que nos afectará de lleno y sin duda alguna, será lo que marcará estas próximas jornadas.

Estamos viendo como este mes de septiembre nos guarda más de una sorpresa inesperada. En unos días en los que el tiempo puede acabar siendo algo diferente, en especial si tenemos en consideración lo que está a punto de pasar. Será el momento de tener en consideración algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. España se prepara para recibir un final que puede llegar a ser el que nos marcará muy de cerca, con algunas novedades que pueden ser las que acabarán siendo esenciales en estos días que tenemos por delante.

Lo que está a punto de llegar a España

España se prepara para ver llegar un destacado cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que quizás deberemos empezar a pensar en un giro radical que puede ser determinante y que acabará marcando una diferencia importante.

Es hora de visualizar lo que tenemos por delante, una serie de novedades que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Tocará estar pendientes de esta previsión del tiempo que nos presenta un Jorge Rey que parece que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando.

Las Cabañuelas son un sistema que siempre ha funcionado, tal y como hemos visto, ha sido capaz de adelantarse a los demás y darnos una serie de novedades que pueden acabar siendo lo que nos marcará en estos días que tenemos por delante y serán claves.

Estamos viviendo una atípica recta final del verano con algunas novedades que realmente pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno y en cierta manera pueden ser claves. Es momento de apostar claramente por un giro radical que parece que llega a toda velocidad.

Jorge Rey lanza esta previsión con lo que está a punto de llegar

Lo que parece que está a punto de llegar, pone los pelos de punta, el experto en el tiempo Jorge Rey, ha lanzado una previsión en sus redes sociales que rápidamente se ha convertido en viral. Los expertos no dudan en darnos una serie de detalles que pueden ser los que nos acompañarán en estos días.

Tal y como nos explican desde esta previsión de la AEMET: «Se prevé que continúe una situación de estabilidad generalizada en el país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Únicamente, se dará nubosidad baja matinal en regiones de los tercios norte y este peninsular, Baleares, Estrecho y Alborán, con probables bancos de niebla matinales y brumas costeras en Alborán, Rías Bajas y Ampurdán, con tendencia a despejar. Por otro lado, una masa de aire subtropical afectará al sur peninsular y a Canarias con nubes medias y altas y probables tormentas en las islas de mayor relieve. Por la tarde se espera el desarrollo de nubes de evolución, pudiendo ir acompañadas de algún chubasco en cumbres. También se desarrollará nubosidad de evolución en montañas del centro y sur peninsular y en zonas de la meseta sur, con posibilidad de alguna tormenta aislada en puntos de las Béticas. Calima en Canarias, con posibles concentraciones significativas. Temperaturas máximas en ascenso en la Península, más acusado, incluso localmente notable, en el Cantábrico, y con algunos descensos en el Levante. Pocos cambios en las islas. Se superarán los 35 grados en Canarias, alto y medio Ebro, Cantábrico oriental, el sur de Galicia, zonas de la meseta Norte y en la mitad sur de la vertiente atlántica, e incluso los 38-40 en las depresiones del Guadalquivir y Guadiana. Mínimas en aumento en la Península y Canarias, sin cambios en Baleares. No bajarán de 20 en el Mediterráneo, bajo Ebro y amplias zonas del sudoeste peninsular, incluso de los 25 en regiones de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Soplarán vientos moderados de componente este en los litorales del sureste peninsular y el Estrecho, donde son probables los intervalos fuertes, y de flojos a moderados en Canarias. Vientos flojos en general en el resto, predominando las componentes sur y oeste en la vertiente atlántica y la componente este en el resto, con algún intervalo moderado en el Cantábrico y Ebro».

Las alertas estarán activadas: «En Canarias, temperaturas elevadas y calima con concentraciones significativas. Temperaturas máximas significativamente elevadas en la mitad sudoeste peninsular, Miño, interiores del Cantábrico y el medio y alto Ebro y ascensos notables en el Cantábrico».