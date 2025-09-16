El calor tiene los días contados y la AEMET lo ha confirmado: el inesperado giro que llega a España

España se prepara para un cambio radical en las condiciones meteorológicas que marcará el final definitivo del intenso calor que ha caracterizado las últimas jornadas. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha confirmado oficialmente que el país experimentará un giro inesperado que traerá consigo precipitaciones y un descenso notable de las temperaturas en amplias zonas del territorio nacional.

Los termómetros, que durante días han registrado valores propios del pleno verano, comenzarán a experimentar un descenso progresivo que será especialmente notable en las regiones del norte peninsular. Este fenómeno meteorológico, que los expertos califican como «un giro radical», marcará el inicio de una nueva etapa climática caracterizada por la inestabilidad atmosférica.

La transformación del panorama meteorológico será gradual pero constante. Desde este mismo martes, los españoles podrán notar los primeros síntomas de este cambio que se extenderá durante los próximos días, afectando de manera diferente a las distintas comunidades autónomas.

La semana se caracterizará por un ambiente de pleno verano con temperaturas máximas extraordinariamente altas para esta época del año. Los termómetros alcanzarán registros que superarán ampliamente los valores habituales para mediados de septiembre, convirtiendo estos días en una auténtica extensión del periodo estival.

No obstante, este martes y el miércoles se esperan probables chubascos en el nordeste peninsular, especialmente en Cataluña y Aragón, que proporcionarán un alivio temporal aunque las temperaturas seguirán manteniéndose en cotas muy elevadas. Estos episodios de inestabilidad serán puntuales y no alterarán significativamente el panorama de calor dominante.

El auténtico giro meteorológico llegará durante el fin de semana, cuando se producirá una bajada notable de temperaturas que pondrá fin definitivamente al ambiente de pleno verano. Según la AEMET, esta transformación vendrá acompañada de chubascos en el norte peninsular, afectando especialmente a Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco.

El contraste será evidente: mientras que durante la semana las temperaturas se mantendrán en registros veraniegos, el sábado y domingo marcarán el inicio de condiciones más propias de la época otoñal, con un descenso térmico que se dejará notar especialmente en las regiones septentrionales.

El aspecto más relevante de este cambio meteorológico será el descenso generalizado de las temperaturas máximas, que dejarán atrás los registros extremos de los últimos días. Las regiones del norte peninsular serán las primeras en experimentar este alivio térmico, con descensos que podrían superar los 10 grados centígrados en algunas zonas.

Esta situación meteorológica responde a la llegada de masas de aire más fresco procedentes del Atlántico, que desplazarán gradualmente el aire cálido que ha dominado la península durante las últimas jornadas. Los expertos de la AEMET señalan que este cambio era esperado y forma parte de la dinámica atmosférica normal para esta época del año.