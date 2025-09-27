La AEMET confirma lo que va a pasar con el huracán Gabrielle en España y va a ser el domingo

Lo que va a pasar con el huracán Gabrielle en España lo confirma la AEMET, será a partir de este mismo domingo. Deberemos empezar a prepararnos para un importante cambio radical que puede empezar a afectarnos de lleno. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que tendremos que poner sobre la mesa algunos detalles que serán esenciales. El fin de semana lo vamos a organizar de la mejor manera posible, teniendo en cuenta lo que nos está esperando.

Son tiempos de ir viendo lo que está por llegar, con la mirada puesta a una serie de novedades que serán claves y que pueden acabar de darnos con algunos datos destacados. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas de una forma que quizás no esperaríamos. El otoño nos está dando más de una sorpresa que debemos tener en cuenta y que puede ser esencial en estos días. Estaremos pendientes de una serie de cambios que pueden ser los que llegarán nada más y nada menos que el domingo y en forma de huracán Gabrielle.

Lo confirma la AEMET lo que va a pasar

La AEMET está muy pendiente de la evolución de un huracán Gabrielle que llega a nuestro país de una forma que quizás no esperaríamos. Deberemos estar muy pendientes de una serie de novedades que acabarán marcando estos días que tenemos por delante.

Este fenómeno típico de esta época del año nos estará golpeando con mucha fuerza y puede acabar de darnos más de una sorpresa inesperada. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que nos espera en este fin de semana en el que todo puede acabar siendo posible.

Son tiempos de aprovechar al máximo este tipo de detalles que serán los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Con lo cual, si tenemos planes para el fin de semana, la información del tiempo nos interesa más de lo que nos imaginaríamos.

Parece que este otoño que tenemos por delante, nos va a dejar una serie de fenómenos poco comunes que nos alejarán de lo que sería habitual en esta época del año. Del verano, hemos pasado de golpe a un otoño que puede darnos más de una sorpresa del todo inesperada en estas próximas horas.

El domingo llegará el huracán Gabrielle a España

La llegada de los restos del ex huracán Gabrielle a España es el momento de poner sobre la mesa determinados cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Tocará estar muy pendientes de un giro radical que puede cambiarlo todo.

«En la Península se prevé la aproximación del ex-huracán Gabrielle, convertido ya en borrasca extratropical, dejando cielos nubosos en el noroeste y abundante nubosidad de tipo alto en el resto. A lo largo del día los cielos tenderán a cubrirse en Galicia, con precipitaciones y alguna tormenta ocasional más intensas en su extremo oeste y sin descartarlas localmente fuertes al final del día, cuando las lluvias también podrían afectar a otros puntos del extremo occidental peninsular. En Baleares predominarán los intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional. Además, se darán intervalos de nubes bajas matinales en regiones del tercio este peninsular, Cantábrico, Galicia, Baleares, Estrecho y Melilla, con probables bancos de niebla matinales dispersos. En Canarias se espera tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados al sur y nubosidad en los nortes tendiendo a despejar».

Siguiendo con la misma previsión: «Las temperaturas máximas descenderán en el tercio oeste peninsular, con aumentos en Baleares, Alborán y en la mayor parte de la mitad este peninsular, notables en el Cantábrico oriental. Las mínimas aumentarán en gran parte de la mitad norte peninsular y Baleares, con descensos locales en el sur de Galicia y norte de Cataluña. Pocos cambios en el resto. Heladas débiles y dispersas en cumbres del Pirineo. Soplarán vientos moderados de componente sur en el oeste de Baleares y litorales de la mitad sur del levante peninsular, de componente este en el Cantábrico, y de componentes sur y este con intervalos fuertes al acercamiento de la borrasca, en litorales gallegos. En el resto de la Península vientos flojos en general, predominando las componentes oeste y sur en la vertiente atlántica y las sur y este en el resto; con intervalos moderados durante la tarde en la meseta Norte, sistema Central y zonas del extremo occidental. Alisio moderado en Canarias con posibles intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Tendremos que estar pendientes de este fenómeno que puede afectar a un fin de semana en el que las temperaturas se convertirán en protagonistas. En estos días que tenemos por delante, todo puede acabar siendo posible.