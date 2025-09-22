Alerta roja de METEOCAT de lo que llega hoy a Cataluña: «posibilidad de piedra» y «peligro máximo»

METEOCAT está activando la alerta roja por lo que llega hoy a Cataluña, la posibilidad de piedra es muy alta. Ese granizo que puede arrasar cosechas, dejar tocados los coches y que es típico de esta época del año de cambios, nos puede dar más de una sorpresa. En especial, si tenemos en cuenta que hemos vivido algunas situaciones del todo inesperadas en estas próximas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. La posibilidad de que ese tiempo violento, propio del otoño, haga de las suyas, es muy elevada.

Es hora de empezar a prepararnos para un otoño en el que todo puede cambiar por momentos. Nos enfrentaremos a una serie de elementos que pueden acabar marcando esta terrible alerta que nos marcará de cerca. En especial, si tenemos en consideración que tocará estar muy pendientes de un cielo que amenaza una serie de tormentas que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días que tenemos por delante. Es hora de ver qué es lo que puede pasar con esta alerta de METEOCAT que amenaza algunas zonas del país.

Posibilidad de piedra y peligro máximo

El peligro máximo es ya una realidad en algunos puntos del país, después de una semana de relativa estabilidad en la que el sol y las altas temperaturas marcaban estas jornadas, lo que está por llegar es algo radicalmente diferente. Tendremos que estar muy pendientes de unos cambios en los que todo puede ser posible.

Nos enfrentamos a un giro radical en el tiempo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Con la mirada puesta a una situación cambiante que puede ser clave que entendamos. Los expertos en el tiempo no dudan en advertir a la población de lo que llega.

Afrontaremos una situación que puede acabar siendo la que nos marcará muy de cerca, con una mirada a un cambio de ciclo y de temperaturas que nos sumergirá directamente en una serie de situaciones que pueden ser las que nos afectarán de lleno en estos días.

Por lo que, deberemos estar preparados para darlo todo en unas jornadas en las que el tiempo nos invitan a tomar precauciones. Nos enfrentaremos a un giro radical que supondrá que estemos totalmente preparados para lo que está por llegar en estas próximas horas.

Llega hoy a Cataluña la alerta roja de METEOCAT

Los expertos de METEOCAT no han dudado en lanzar la alerta roja, la más elevada, ante el serio peligro que existe y frente a un lunes de vuelta a la rutina que tendrá sus consecuencias. Tocará estar del todo preparados para afrontar una serie de situaciones que pueden ser claves.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «En la cara norte del Pirineo, cielo muy nuboso; en la mitad oriental, intervalos nubosos a primeras horas, tendiendo a poco nuboso por la mañana y nubosidad de evolución diurna en el cuadrante nordeste por la tarde; en el resto, cielo poco nuboso o despejado. Hay probabilidad de chubascos, localmente fuertes y acompañados de tormenta y granizo en el tercio oriental de madrugada, con tendencia a remitir por la mañana; en el cuadrante nordeste, hay probabilidad de nuevos chubascos por la tarde; y en la cara norte del Pirineo se esperan precipitaciones, más significativas por la tarde y con la cota de nieve bajando de 2200 m a 1800 m. Temperaturas en descenso. Viento moderado de componente oeste en la mitad sur, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en el tercio sur por la mañana; flojo de componente norte en el Ampurdán y cara norte del Pirineo; y flojo de dirección variable en el resto; en el litoral central y prelitoral norte habrá un intervalo del sur por la tarde».

Las alertas estarán activadas: «Hay probabilidad de chubascos, localmente fuertes y acompañados de tormenta y granizo en el tercio oriental de madrugada. Rachas de viento muy fuertes del noroeste en la mitad sur de Tarragona la primera mitad del día». La previsión del tiempo no es muy distinta de la que nos espera para el resto de España, con un descenso generalizado de las temperaturas: «Persiste un descenso generalizado de las temperaturas; en el caso de las máximas será notable el de las máximas en zonas de la Ibérica sur y localmente en La Mancha, mientras que en litorales del noroeste y alto Ebro no se esperan cambios. Heladas débiles en el Pirineo y en cumbres de otras montañas de la mitad norte. Soplarán vientos moderados de componentes oeste y norte, con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes de cierzo en el bajo Ebro y de tramontana en Ampurdán. También se esperan intervalos de fuerte en litorales del Cantábrico. Al final del día rolará a nordeste. Poniente moderado en Estrecho y Alborán. En Canarias soplará un alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».