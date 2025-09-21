La Aemet activa la alerta naranja por lluvias y tormentas en Mallorca y Menorca a partir de esta noche

El cambio radical del tiempo que experimentará Baleares este lunes ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la alerta naranja para las últimas horas de la noche de este domingo y las primeras del lunes en Mallorca y Menorca por fuertes lluvias y tormentas y a los avisos amarillos para este lunes en Ibiza y Formentera.

Y es que este domingo, con mayor incidencia durante la madrugada del lunes 22 de septiembre, todas las islas del archipiélago experimentarán una transformación notable en las condiciones meteorológicas.

Hasta ahora, la comunidad había estado disfrutando de unas jornadas marcadas por temperaturas agradables, incluso inusualmente altas para la época, acompañadas de cielos despejados y un ambiente casi veraniego. Sin embargo, este panorama cambiará de forma abrupta coincidiendo con el final del verano astronómico.

Por otro lado, el Servicio de Emergencias 112 de Baleares ha activado el Índice de Gravedad 1 (IG1) del Plan Meteobal en Mallorca y Menorca y el IG0 en Ibiza y Formentera ante la previsión de lluvias y tormentas. Además, en Pitiusas se ha activado el IG0 por fenómenos costeros.

En el norte y nordeste de Mallorca y en la Serra de Tramuntana, Aemet ha activado aviso naranja a partir de las 22.00 horas y hasta las 07.59 horas, ante previsión de acumulaciones de precipitaciones de hasta 40 l/m2, y de tormentas, con posibilidad de rachas muy fuertes de viento, de 70 a 90 km/h y sin descartar granizo.

También en Menorca se esperan acumulaciones de precipitaciones de hasta 40 l/m2, y de tormentas, con posibilidad de rachas muy fuertes de viento, de 70 a 90 km/h y sin descartar granizo, entre las 22.00 horas del domingo y las 07.59 horas del lunes.

Mientras, en Ibiza y Formentera se activarán desde la medianoche avisos amarillo ante la previsión de precipitaciones acumuladas en una hora de hasta 20 l/m2 y de tormentas con posibilidad de rachas muy fuertes de viento, 70 a 90 km/h, y sin descartar granizo. Además, Aemet advierte que se espera temporal marítimo en Pitiusas, con viento del norte de 40 a 50 km/h y olas de hasta dos metros.

Además, también se espera un descenso generalizado de las temperaturas que podrían alcanzar hasta los seis grados en cuestión de dos días, situando las temperaturas en valores más acordes a la media estacional, e incluso por debajo en algunas zonas. Además del enfriamiento, se prevé un incremento de la nubosidad y una alta probabilidad de precipitaciones, algunas de ellas en forma de tormenta.