Cambio radical de tiempo en Baleares: desplome de las temperaturas y lluvias muy fuertes

Un cambio radical del tiempo se avecina en Baleares con la llegada de un frente que traerá consigo un desplome significativo de las temperaturas y la aparición de lluvias localmente intensas. A partir del próximo domingo, y con mayor incidencia durante la madrugada del lunes 22 de septiembre, todas las islas del archipiélago experimentará una transformación notable en las condiciones meteorológicas.

Hasta ahora, la comunidad había estado disfrutando de unas jornadas marcadas por temperaturas agradables, incluso inusualmente altas para la época, acompañadas de cielos despejados y un ambiente casi veraniego. Sin embargo, este panorama cambiará de forma abrupta coincidiendo con el final del verano astronómico.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera un descenso generalizado de los termómetros que podría alcanzar hasta los seis grados en cuestión de dos días, situando las temperaturas en valores más acordes a la media estacional, e incluso por debajo en algunas zonas. Además del enfriamiento, se prevé un incremento de la nubosidad y una alta probabilidad de precipitaciones, algunas de ellas en forma de tormenta.

A través de su cuenta oficial en la red social ‘X’, la delegación de AEMET en Baleares ha informado que, aunque los días previos al cambio se mantendrá cierta estabilidad atmosférica, «a partir del domingo por la noche, y especialmente el lunes 22, se espera un cambio de tiempo. Descenso de temperaturas de aproximadamente 6 ºC del domingo al martes, quedando en torno a la media o por debajo. Alta probabilidad de precipitaciones y algunas tormentas”.

Este cambio en el patrón meteorológico se enmarca dentro de las fluctuaciones habituales del mes de septiembre, caracterizado por ser una época de transición entre el verano y el otoño, en la que las irrupciones de aire más frío comienzan a ser más frecuentes. Las autoridades recomiendan seguir de cerca las actualizaciones de los pronósticos oficiales, especialmente en lo relativo a alertas por lluvias o tormentas, ya que estos fenómenos podrían generar incidencias puntuales. Mientras tanto, los residentes y visitantes deberán prepararse para decir adiós al ambiente veraniego que ha predominado hasta ahora y dar la bienvenida a un tiempo más propio del otoño que se aproxima.