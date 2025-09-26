Roberto Brasero le da la razón a la AEMET y anuncia algo inexplicable: «El viernes…»

Le da la razón a la AEMET Roberto Brasero y anuncia algo inexplicable que nos afectará de lleno este mismo viernes. Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, en estas próximas horas en las que todo puede ser posible. Tocará estar muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días en los que todo puede ser posible. Esta previsión del tiempo estará marcada por algo que nadie esperaría.

El viernes empezaremos el fin de semana y lo haremos con la mirada puesta a un fin de semana que puede acabar siendo muy diferente a como lo esperaríamos. Este otoño que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más, estará muy marcado por una serie de situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno. Es hora de saber qué es lo que puede pasar, según este experto en el tiempo, Roberto Brasero. Desde Antena 3, ha llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca.

Anuncia algo inexplicable a partir de este viernes

Este día es el que empieza nuestro fin de semana, el momento en el que deberemos prepararnos para lo mejor y estar listos para ver llegar una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Sin duda alguna, tenemos que empezar a visualizar esta situación del todo inesperada que puede ser esencial.

Son tiempos de ver qué es lo que puede pasar en unos días en los que la inestabilidad se convertirá en el principal riesgo. Este otoño parece que quiere darnos más de una sorpresa y sin duda alguna, deberemos estar preparados para recibirla de una forma muy diferente.

Esta primera semana de la nueva estación, hemos visto un importante descenso de las temperaturas que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Por lo que, tendremos que apostar claramente por una serie de elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Son tiempos de aprovechar al máximo algunos elementos que pueden ser los que nos acompañarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos y pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Esta previsión del tiempo de Roberto Brasero pone los pelos de punta.

Le da la razón a la AEMET Roberto Brasero

El experto en el tiempo, Roberto Brasero le da la razón a la AEMET en estos días en los que parecerá que volvemos a atrás en el tiempo. Esperamos lo inesperado en un fin de semana en el que pondremos de nuevo el tiempo en una posición totalmente distinta a la esperada.

Tal y como nos explican: «Con menos frío amanecerá mañana viernes, pero será sobre todo la noche del sábado al domingo cuando notemos temperaturas más altas. Ni rastro quedará de las heladas que hemos tenido estos días. Suben las temperaturas y eso se notará también por las tardes. Mañana, el ascenso más pronunciado será en la mitad norte peninsular: 26º en Zaragoza o Valladolid, donde ayer no llegábamos ni a 20º. En Córdoba, Sevilla y Badajoz podremos alcanzar los 32º. Aún se mantiene la posibilidad de chubascos y tormentas en el norte de Baleares y el noreste de Cataluña y algún chaparrón por la tarde en zonas de sierra del interior de la comunidad Valenciana, Región de Murcia o este de Andalucía y de Castilla la Mancha. En Canarias, nubes en el norte de las islas más montañosas y despejado por el sur».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Estamos estos días pendientes del Huracán Gabrielle que está circulando por el Atlántico en dirección este, es decir, hacia nuestra Península Ibérica. Según la trayectoria prevista por el Centro Nacional de Huracanes de la NOAA, con sede en Miami, “Gabrielle” atravesará mañana el archipiélago de las Azores manteniendo la categoría 1 de huracán, pero enseguida perderá fuerza. A partir de ahí será una borrasca extratropical, llamada ex – Gabrielle, y a partir de ahí es como nos podría afectar. De momento, el sábado lo que notaremos es el viento sur que irá entrando en buen parte de la Península y por eso el ambiente será más cálido. Podríamos llamarlo “el veranillo de Gabrielle”. Predominará el sol en la mayor parte de España aunque un frente nuboso irá metiendo nubes que irán recorriendo la península de oeste a este, por la mitad norte. Menos en el cantábrico, que podrán ser más compactas, en el resto serán nubes medias que irán pasando a lo largo del día. Sin consecuencias. Posibilidad de algunas lluvias en el oeste de la de Galicia a partir de la tarde y de chubascos dispersos en el interior de Mallorca y nieblas y blumas matinales en el interior de Cataluña y el interior sureste. En Canarias seguirán los alisios acumulando nubes en el norte de las islas más montañosas». El domingo el calor podría dar paso a una borrasca con nombre propio.