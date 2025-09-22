Roberto Brasero reafirma lo que Jorge Rey ya sabía: «Se estrena el otoño y el frío»

Jorge Rey y Roberto Brasero coinciden con la misma previsión, se estrena el otoño y con él llega el frío. De tal forma que tendremos que estar preparados para afrontarlo de la mejor manera posible. Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser los que nos afectarán de lleno. Es hora de apostar claramente por una situación que puede acabar siendo la que nos marque de cerca. En estos días de cambios, tocará estar preparados para lo peor, nos espera un giro radical que puede acabar siendo clave.

El otoño parece que habrá llegado con más fuerza de la que esperaríamos. Tocará estar muy pendientes de una serie de situaciones que pueden acabar marcando una diferencia importante. En especial, si tenemos en cuenta que hace unas horas o días, el tiempo era muy diferente. Una nueva estación ha llegado, casi, de repente, con una serie de novedades que pueden acabar siendo las que nos afectarán en estas próximas horas, la vuelta a la rutina no puede ser peor, este lunes llegará un marcado cambio de tendencia que puede afectarnos de lleno.

El otoño se estrena con frío

La realidad es que ha llegado el cambio de estación y con ella, un frío que puede cambiarlo todo. Estaremos muy pendientes de una serie de situaciones que serán claves en estas jornadas de transformación en las que realmente todo puede acabar siendo posible.

El mes de septiembre, tal y como hemos visto, nos ha alejado de lo que sería habitual en esta época del año. En su lugar, hemos tenido un verano que se ha alargado en el tiempo y no es casualidad. Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días.

Tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que quizás tendremos que afrontar un marcado cambio de tendencia que será esencial en estas próximas jornadas. Esta nueva semana que empieza, lo hará con unas temperaturas que nada tendrán que ver con lo que esperaríamos.

Es momento de apostar claramente por una serie de situaciones que pueden acabar marcando una diferencia importante. Tendremos que sacar directamente la ropa de invierno en algunos puntos del país con unas temperaturas que se van a desplomar de una forma extraordinaria.

Lo que Jorge Rey ya sabía lo confirma Roberto Brasero

Roberto Brasero es el experto en el tiempo de Antena 3 que no duda en darnos más datos sobre lo que está a punto de pasar. Nos enfrentaremos a un marcado cambio que puede alejarnos totalmente de lo que sería habitual en esta época del año, lo que llega se adelanta en el tiempo de una forma sorprendente.

Tal y como nos explica Roberto Brasero en su blog de Antena 3: «tendremos una bajada extraordinaria de las temperaturas, al ir siendo desplazada esa masa de aire cálido subtropical y substituida por esa otra de origen casi polar que se descuelga desde el norte de Europa en forma de vaguada. El resultado: de 10 a 15 grados menos que hoy. Todavía serán calurosas las temperaturas en el sur de Mediterráneo, donde seguirán a 30º y también en el valle del Guadalquivir donde llegarán todavía a 34º. Pero en el resto de la mitad sur peninsular y la zona centro ya serán más próximas a los 25º y en la mitad norte se quedarán en los 20º o incluso por debajo. El domingo todavía llegaremos a 33º en Murcia, 30º en Málaga o 29º en Ciudad Real, pero ya estaremos a 26º en Madrid, 20º en Ávila, 18º en Santander o 17º en Burgos. Eso en cuanto a las máximas. Pero luego llegará la noche, y ahí tenemos que hablar de las mínimas que será lo verdaderamente relevante del tiempo en los próximos días: la semana que viene empezará con frío».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «El lunes despedimos el verano: el otoño empezará este 22 de septiembre a las 20 y 19 hora peninsular española. Por lo tanto el amanecer del lunes será el último amanecer del verano, y vamos a despedirlo con temperaturas bajo cero en los principales sistemas montañosos de nuestro país. Si quedasen precipitaciones, ya podrían ser en forma de nieve, pero ya el lunes habrán pasado el frente y las tormentas del domingo. Lo que tendremos en un ambiente muy frío para estrena la semana en toda España salvo en las islas y en el litoral del Mediterráneo donde seguirán las mínimas en torno a los 20º. Pero en Córdoba quien madrugue saldrá a la calle con 12º, en Madrid con 10º.. en Logroño con 8º, en Vitoria con 6º, en Salamanca con 5º y en Ávila con 3º. Unas mínimas de un otoño ya bien avanzado y que vamos a tener en la última noche de un verano que ha sido extremadamente cálido, Y aún lo seguirá siendo mañana y el domingo ya menos. Y tras los primeros días del otoño que serán fríos, llegarán luego los veranillos».