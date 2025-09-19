Roberto Brasero avisa del giro radical de las temperaturas a partir de este día: «Del verano al tiempo otoñal»

Llega un giro radical de las temperaturas a partir de este día, del verano al tiempo otoñal hay un paso, según Roberto Brasero. Este experto no duda en advertirnos de lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Tendremos que estar preparados para un marcado cambio de tendencia que puede ser clave y que, sin duda alguna, tocará estar preparados para afrontar una serie de situaciones que pueden ser esenciales. Estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial en estos días de temporada.

Es importante estar pendientes de una serie de elementos que acabarán marcando estos días de temporada. Del calor impropio de esta época del año, vamos a pasar a una situación radicalmente diferente y eso quiere decir que tocará empezar a ver llegar algo que puede cambiarlo todo. Miramos al cielo, ante la llegada de un giro importante de guion que realmente puede acabar dando de sí, una serie de detalles que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que todo puede acabar siendo posible.

El giro radical de las temperaturas llega este día

Estamos esperando la llegada de un otoño en el que todo puede ser posible, con la mirada puesta a una serie de situaciones que puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. En estos días en los que realmente todo será posible, estaremos pendientes de un giro radical que puede ser clave.

Es momento de apostar claramente por un otoño que parece que va a llegar por completo y lo hará de tal forma que tendremos que empezar a ver cómo cambia un tiempo que puede acabar siendo el que nos marque muy de cerca, con ciertas novedades esenciales.

Es hora de ver algunos signos de cambios o al menos de intentar visualizar un giro radical que nos sumergirá de nuevo en lo peor de esta estación del año que está a punto de llegar a toda velocidad. Aunque no lo parezca, en cuestión de horas, estaremos esperando un otoño que trae novedades.

Es una de las estaciones del año más lluviosas y no es casualidad que así sea, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días que tenemos por delante y pueden ser esenciales para determinar ellos planes de este fin de semana marcado por el agua.

Roberto Brasero avisa del giro radical de las temperaturas

Las temperaturas se preparan para realizar un marcado descenso que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Es hora de apostar claramente por algunos detalles que pueden ser esenciales.

Tal y como nos explica este experto: «Será un viernes seguramente de nubosidad variable, de tipo medio y alto, en muchas zonas: no lloverá, pero sí tendremos un alto índice de humedad, lo que se traduce en bochorno porque las temperaturas serán similares a las que tenemos, incluso pueden bajar algúnos grafos fruto de esa mayor cobertura nubosa. Pero insisto, seguirá haciendo calor. Calor bochornoso. El sábado ya llega la incertidumbre del pronóstico, porque además de la masa de aire o tropical tendremos un frente llegando por el Atlántico. Cuando se junten uno y otro es cuando surgirá la posibilidad de tormentas: el dónde y de qué manera -aunque parezca mentira- es difícil de precisar incluso ahora. Sí es más probable que aumente la nubosidad el sábado con lluvias en Galicia y que por la tarde surgan esos chubascos y tormentas en zona del interior de Asturias Cantabria y sobre todo País Vasco con posibilidad de que alguna alcance Navarra y norte de Castilla y León. En el resto deberá ser un sábado sin precipitaciones con temperaturas más bajas que las de hoy en la mitad norte y también ligeramente más bajas en el resto de España, salvo en el Mediterráneo donde no van a cambiar mucho. Es decir, el sábado seguirá siendo un caluroso, aunque un poco menos y la bajada sobre todo se notará a partir del domingo».

Siguiendo con la misma previsión: «Para el domingo tendríamos el frente Atlántico atravesando la península, dejando lluvias a su paso, que no serán muy abundantes, ni muy duraderas, salvo en el noreste de la península: ahí si puede llover con más fuerza el domingo por la tarde. Este frente lo que hará será llevarse la masa de aire cálida, con lo cual bajarán de golpe las temperaturas: 10 o 12° menos en zonas del norte, descenso notable también en el centro y apenas se notará todavía en el sur, donde la bajada será más ligera. El lunes seguirán bajando y ya podríamos hablar de un lunes con pocas lluvias de nuevo pero de ambiente otoñal en las temperaturas, que podrían estar ya incluso por debajo de las propias para esa fecha. Vamos a pasar del calorazo con el que despedimos este verano al otoño en solo dos días».