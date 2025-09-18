Roberto Brasero lo hace oficial y confirma que el cambio en el tiempo va a ser extremo: a partir del…

Confirma Roberto Brasero el cambio de tiempo que llega en breve, va a ser extremo y no estamos preparados para ello. Estos días estamos viendo como el verano parece que se alarga de una forma nunca vista. Las altas temperaturas de estos días nos están sumergiendo en una situación poco común. Deberemos estar preparados para afrontar una serie de situaciones que pueden ser claves y que, sin duda alguna, nos invitarán a estar pendientes de la previsión del tiempo.

Hemos vivido un verano en el que las altas temperaturas se han acabado convirtiendo en una dura realidad. Estaremos muy pendientes de esos días en los que quizás tendremos que empezar a ver llegar un otoño que parece que no tiene buenas intenciones. Pasar del calor al frío no es fácil y menos cuando nos hemos habituado a estas altas temperaturas en las que parecerá que todo se mueve de una forma excepcional. Es hora de saber en todo momento qué es lo que nos espera, según un experto en el tiempo como Roberto Brasero, que sabe lo que está a punto de pasar.

A partir de este día el tiempo cambiará

Estamos viviendo la recta final de un mes de septiembre que nos trae importantes novedades. Deberemos ver lo que está a punto de pasar en estos días en los que todo puede ser posible, tocará estar muy pendientes de estos elementos que serán los que nos afectarán de lleno.

Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de detalles que nos explica un experto en el tiempo como Roberto Brasero.

Lo que pasará en breve puede cambiarlo todo por completo. Nos enfrentamos a un giro radical que puede acabar siendo el que nos invite a vivir un otoño que aparecerá de golpe y que puede activar por completo todas las alertas. Lo que está a punto de pasar es algo que nos sumergirá de lleno en un cambio significativo.

Roberto Brasero no duda en explicar claramente qué es lo que puede pasar en unas jornadas en las que quizás deberemos empezar a sacar la ropa de temporada y olvidarnos por completo de ese sol del que hemos disfrutado en estos días.

Roberto Brasero hace oficial este cambio de tiempo

Llega un importante cambio de tiempo, Roberto Brasero no duda en explicarnos lo que está a punto de pasar en estos días en los que parecerá que todo se mueve a una velocidad nunca vista. Es importante estar pendiente de unos mapas del tiempo que nos traerán más de una sorpresa inesperada.

Tal y como nos explica desde su blog de Antena 3: «Todavía más Tendremos una nueva subida generalizada, salvo en el suroeste donde no cambian y subirán sobre todo Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde tendremos mañana avisos por altas temperaturas; serán avisos de nivel amarillo salvo en Vizcaya donde se elevará incluso a nivel naranja. Se unen a otros avisos de nivel amarillo que se irán activando en zonas de Castilla y León, Castilla La Mancha, Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía y Canarias. Algunas de las máximas previstas: 41º se esperan en Badajoz, 39º en Córdoba y Sevilla, pero atención también a los 37º de Vitoria, Zamora o los 36º en Valladolid; 35º se esperan en Madrid capital, 34º hoy en Murcia y Almería y 33º en Ávila y en Lugo».

Siguiendo con la misma previsión: «En los próximos días también vamos a notar un aumento de la nubosidad: nos es difícil porque ahora tenemos cielos despejados prácticamente en toda España, salvo Canarias donde tienen calima. Mañana jueves será parecido. Amanecerá el día con algunas nieblas por el este que se disiparán pronto, por la tarde en el suroeste -y ahí llega la novedad- aparecerán nubes de tipo medio y nubes de evolución. Eso viene provocado por una masa de aire de origen subtropical, cálido y húmedo, que irá llegando a la península. Con esta masa de aire aumentarán más las temperaturas, pero también la humedad, y con ella las nubes, que ya mañana podría dejarnos algún chubasco disperso en Sierra de Extremadura o de Andalucía occidental. En Canarias, también tenemos esa masa de aire cálido que además generará nubes en las cumbres del archipiélago, y, además, en este caso acompañadas, de calima al polvo suspensión que todavía mañana tendremos en alguna zona de las islas. En el resto de España, cielos más soleados, pero también el anuncio de más nubes a partir del viernes».

Todo cambiará en un fin de semana en el que el tiempo puede ser todo lo contrario del que hemos vivido en estos días.