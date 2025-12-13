Más de 55.000 de todas las viviendas prometidas por el Gobierno en su nuevo Plan de Alquiler Asequible son sólo suelo y podrían tardar hasta ocho años en ser una realidad. Concretamente, aquellas que el Ejecutivo pretende levantar sobre los 2.400 terrenos traspasados desde Sareb a Casa 47. Parte del retraso, según apuntan desde la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, podría deberse a que la Sareb quiere maximizar la recuperación de todos sus activos antes de su liquidación en 2027.

«El Ejecutivo insiste en estrategias que retrasan soluciones: el suelo de la Sareb tardará entre 5 y 8 años en convertirse en vivienda real», advirtió el pasado jueves el viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García Gómez, en una jornada sobre vivienda celebrada por el Colegio de Economistas de Madrid. En este contexto también podría influir en la continuidad del Plan un cambio en el signo político del Gobierno central.

En conversación con OKDIARIO añade que los activos pendientes de promover de Sareb «están promocionados por Árqura Homes que desarrolla más de 17.000 viviendas de obra nueva en terrenos propios, en proyectos de desarrollo urbanístico y en obras paradas para aumentar su valor», y que la sociedad está centrada en «generar valor» y, paralelamente, «vender activos residenciales» y gestionar el alquiler social «buscando maximizar la recuperación de estos activos antes de su disolución en 2027».

De hecho, a preguntas de este medio, Aelca -gestora de los activos de Árqura- aseguró que, pese al parcial traspaso de activos de la promotora a la entidad pública, Casa 47, el resto de viviendas «se seguirán gestionando y comercializando con normalidad».

En este sentido, el viceconsejero de Vivienda de Madrid destaca que entre que los activos pasan de una mano a otra, se valora su estado de ejecución, se comienzan a promover…, la espera de las viviendas asequibles podría prolongarse hasta ocho años. Por el momento sólo hay 40.000 viviendas construidas. Son pisos de segunda mano, algunos ocupados o en mal estado y que tienen su origen en los préstamos transformados de Sareb.

Las CCAA asumen el 40% del coste

Durante el foro sobre vivienda celebrado por el Colegio de Economistas, el delegado del Área de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Álvaro González, también se mostró crítico con el Gobierno central y su nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026–2030, al que calificó directamente de «trágala». Sin ir más lejos, denunció que el Estado pretendiera que las comunidades «asuman el 40% del coste» sin negociación previa, rompiendo la «lealtad institucional» y la colaboración entre administraciones.

Por su parte, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, María José Piccio-Marchetti, explicó los objetivos del nuevo Plan de Choque 2026–2027 de la Comunidad de Madrid subrayando que la región combina medidas estructurales, como la reforma de la Ley del Suelo o la planificación territorial a largo plazo, con respuestas inmediatas para ampliar la oferta de vivienda asequible.

Además, destacó que el primer plan de choque de la comunidad (2024–2025) ya ha cumplido el 90% de sus objetivos, destacando como medida clave la actualización del precio de la vivienda protegida, congelado desde 2008. El resultado es que la Comunidad de Madrid ha multiplicado por siete las calificaciones, pasando de 1.800 viviendas en 2023 a más de 12.800 en 2024, con lo que esta región ya concentra el 53% de toda la nueva vivienda protegida del país.