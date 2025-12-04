El Gobierno renombrará a la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo, Sepes, como Casa 47 y lanzará una oferta pública de 100 millones de euros para adquirir más viviendas que incorporar a su nueva entidad y sacar al mercado como hogares en alquiler asequible con contratos de alquiler de hasta 75 años. En dichos casos, se hará revisión cada 14 años para ver si se mantienen las circunstancias correspondientes para disfrutar de esta opción «asequible».

Así lo ha indicado este jueves la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, durante la presentación en Madrid de la nueva Entidad Estatal de Vivienda que gestionará a partir de ahora el parque público de vivienda «a precios asequibles». Renombran así el anterior Sepes haciendo alusión al artículo 47 de la Constitución española, que consagra a la vivienda como un derecho.

«Nadie va a destinar más del 30% de rentas a pagar el alquiler», ha expuesto la ministra, que ha indicado que como requisito económico las personas que accedan a las viviendas de alquiler asequible deberán tener rentas entre el 2 y el 7,5 del IPREM. Además, Rodríguez ha afirmado que el precio del alquiler de la vivienda no se fijará en función de lo que ha costado construirla, sino de lo que la ciudadanía puede pagar.

De esta manera, en un municipio como Madrid, la renta del alquiler a pagar bajarían un 30%, y en Málaga se podrían reducir las rentas del alquiler hasta un 50%: «Esta entidad es la pieza fundamental para dar respuesta a una política compleja», ha recalcado la ministra.

El gobierno ha anunciado que Casa 47 se encargará de la planificación y la construcción, pero también de «hacer barrio y contar con las personas» y «sin repetir los errores del pasado». Rodríguez ha indicado que el ejecutivo pretende construir con calidad y viviendas «dignas». Además, ha indicado que todo lo que se va a construir estará blindado permanentemente, para lo que el Gobierno ha introducido mecanismos legales en la nueva Entidad Estatal de Vivienda para que lo construido con dinero público sea «para siempre».