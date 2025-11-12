Un grupo de empresarios, organizados alrededor de la Asociación de Empresarios de Los Camachos, ha exigido al Gobierno de Sánchez el cese de toda la cúpula de la empresa pública de vivienda Sepes, comenzando por su directora general, Leire Iglesias. Según ellos, la Administración Central ningunea a «la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Cartagena con respecto a las necesidades del polígono industrial».

El líder de estos empresarios, Antonio Betancor, afirma que los políticos que compone el Ejecutivo central «no dan la talla». «A raíz de su incompetencia, están paralizando el desarrollo del mayor polígono industrial de la Región de Murcia, dado que Los Camachos tiene una extensión de seis millones doscientos mil metros cuadrados. Están frenando a la Región y a la Comarca de Cartagena», ha asegurado.

La Asociación de Empresarios de Los Camachos denuncia que el Sepes no autoriza la venta a la comunidad autónoma, al precio ya pactado, del millón de metros para la ejecución de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Estas personas afirman que tampoco quieren que el Gobierno regional declare a este proyecto Actuación de Interés Regional, y denuncian que «sigue sin haber noticias de la conexión con la vía férrea, imprescindible para la intermodalidad que necesita el polígono». «Sólo porque la Administración regional y local son de otro signo político a la nacional, nos están perjudicando gravemente a nosotros», han declarado.

Problemas con Sepes

Por otro lado, Betancor expone la grave situación económica por la que atraviesan muchos empresarios propietarios del polígono, afectados por los «altísimos» préstamos que tuvieron que solicitar para la compra de sus parcelas, y a los que el Sepes «se niega a dar solución alguna pese a las numerosas propuestas articuladas».

«Se están dedicando a embargarnos a los empresarios. Nos engañaron en el año 2008, dado que nos vendieron los terrenos muy caros y ahora, 16 años después, valen menos de la mitad. Y, para más inri, nos están ejecutando con unos intereses desproporcionados, condenándonos al olvido y a la ruina. No es recibo que machaquen mortalmente a los emprendedores sin buscar ninguna otra salida. Podemos afirmar sin equivocarnos que carecen de sentido de la responsabilidad, y, por tanto, no cabe otra que su cese», han lamentado.

Si no se concreta esta exigencia, los empresarios de Los Camachos anuncian que irán a manifestarse a Madrid. «No aguantamos más. Decimos basta ya. El desarrollo de la Región de Murcia y de la Comarca de Cartagena no se puede paralizar más tiempo. Por ello, estamos dispuestos a ir donde haga falta y a emprender las acciones que resulten necesarias con tal de que no se sigan riendo de nosotros», afirma Betancor.