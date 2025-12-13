Orden de actuación de ‘Eurovisión Junior 2025’: ¿en qué puesto actuará España?

El 2025 no puede concluir sin un nuevo homenaje a la música. Por ello, vuelve el certamen musical más popular del mundo, en su versión mini. Eurovisión Junior 2025 arranca de manera oficial y este sábado, 13 de diciembre, lo hace de la mano de su esperada gala. Celebrando su 23ª edición, el formato llega con muchas novedades. Pues, por primera vez, 18 países participarán y alzarán su voz en el escenario más visto de toda Europa. En esta ocasión, en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis, en Georgia.

De esta manera, volveremos a ver, como ha sucedido hasta la fecha, a Albania, Armenia, Azerbaiyán, Croacia, Chipre, España, Francia, Georgia (anfitrión), Irlanda, Italia, Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Países Bajos, Polonia, Portugal, San Marino y Ucrania. A ellos se unirán Montenegro, Croacia y Azerbaiyán. Eso sí, entre las bajas, se encuentra Alemania y Estonia. Una aventura para los más pequeños donde España realizará su aparición de la mano de Gonzalo Pinillos.

El joven madrileño se presentará con el tema Érase una vez (Once upon a time). Una apuesta muy interesante con la que promete no dejar indiferente a nadie. Y es que, el representante español es un joven madrileño, de 14 años, que cuenta con una amplia trayectoria en musicales. Ha formado parte de obras como Los Chicos del Coro, School of Rock y Oliver Twist. Un talento que no pasó desapercibido por el equipo de RTVE. Y es que, el niño logró superar a 270 candidatos en el proceso de selección. Una participación muy exitosa que lo ha llevado a presentarse ante el mundo en un certamen tan importante como Eurovisión Junior 2025. Pero, ¿en qué puesto actúa España? ¡Te lo contamos!

Orden de actuaciones de ‘Eurovisión Junior 2025’

Malta – Eliza Borg Azerbaiyán – Yağmur Croacia – Marino Vrgoč San Marino – Martina CRV Armenia – Albert Armenakyan Ucrania – Sofiia Nersesian Irlanda – Lottie O’Driscoll Murray Países Bajos – Meadow Polonia – Marianna Kłos Macedonia del Norte – Nela Mančeska Montenegro – Asja Džogović Italia – Leonardo Giovannangel Portugal – Inês Gonçalves España – Gonzalo Pinillos Georgia – Anita Abgariani Chipre – Rafaella Panteli & Christos Georgiou Francia – Lou Deleuze Albania – Kroni Pula

Horario y cómo ver ‘Eurovisión Junior 2025’

Como comentábamos en líneas anteriores, Eurovisión Junior 2025 tendrá lugar este sábado, 13 de diciembre. Un encuentro que tendrá lugar en el Pabellón de Gimnasia de Tiflis, en Georgia. Asimismo, estará presentado por David Aladashvili y Liza Tsiklauri. Una gala que aterrizará bajo el lema United by Music, el cual busca unir a los jóvenes artistas europeos en torno a la música.

Para poder ver la gala final del certamen tan solo será necesario tener sintonizado La 1 de Televisión Española en la televisión. De esta manera, a partir de las 17:00 h (hora antes en las islas Canarias) se podrá ver el programa al completo. Eso sí, no será la única manera. Pues, gracias a la plataforma de RTVE Play también es posible ver este acontecimiento anual.

Para poder ver la gala por el móvil, la tablet o el ordenador será necesario descargarse la app de RTVE Play. Seguidamente, y tras tener un usuario y una contraseña, se podrá ver el contenido en directo. Una alternativa muy útil para todo aquellos que no puedan ver el programa por la televisión o desde casa. Por otro lado, el sistema de votación sigue siendo el habitual: 50% jurado profesional y 50% público online. Además, los fans podrán votar por su propio país.