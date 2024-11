España se ha convertido en uno de los países más importantes de Eurovisión Junior, un certamen que se celebra desde el año 2003 y en el que nuestros representantes siempre ha tenido grandes resultados. Pese a ello, RTVE decidió abandonar el festival en el año 2007 de forma repentina y sin que muchos lo entendiesen. No fue hasta el año 2019 cuando se anunció nuestro regreso, una noticia que se recibió con gran alegría, ya que España es uno de los países fundadores de este certamen de canciones que reúne cada año a decenas de cantantes. Hay que destacar que los primeros años, entre 2003 y 2006, fueron de grandes resultados para nuestros artistas representantes. En mitad del éxito de Operación Triunfo, TVE lanzó una versión dedicada a los más jóvenes llamada Eurojunior en la que un grupo de pequeños debía pasar por una formación, mucho más corta que la de los adultos, por la famosa academia. De ahí se elegiría también con galas al representante de nuestro país que defendería su canción en la final.

El primer representante español en Eurovisión Junior fue Sergio Jesús, que logró un gran segundo puesto en la final de Copenhague. Las cosas fueron mucho mejor en 2004, cuando María Isabel ganó la preselección, plantándose con su desparpajo en Lillehammer, Noruega. Su Antes muertas que sencilla llegaba como favorita absoluta y no defraudó al conseguir la victoria, la única de nuestro país hasta el momento. La última participación fue en 2006, año en el que un jovencísimo Dani Fernández ya daba sus primeros pasos en los escenarios antes de triunfar con Auryn y ahora en solitario como uno de los grandes del pop y rock en español. Aunque no ganó, sí que consiguió un gran cuarto puesto, dejando el listón bien alto y a nuestro país como uno de los grandes de este concurso.

Pese a que los datos eran buenos en la clasificación, las audiencias de Eurojunior y Eurovisión Junior no eran ni mucho menos parecidas a las de Operación Triunfo y Eurovisión en sus versiones de adultos, por lo que RTVE decidió cancelar este proyecto.

La noticia no fue bien acogida por los eurofans, que no entendían esta decisión después de no haber bajado del top 5 en todas las participaciones. Fue entonces cuando desde la Corporación pública se aseguró que fue por la protección a los menores, ya que se exponían demasiado en los medios a una edad demasiado temprana, además de que sus agendas estaban repletas de actos, afectado a sus estudios.

Hay que recordar que también en el año 2007 llegó un fuerte recorte presupuestario a RTVE por culpa de la crisis mundial, por lo que esta salida de Eurojunior fue un cúmulo de factores que se unieron. Con el paso el concurso quedó casi en el olvido, aunque canciones como Antes muerta que sencilla siguen en el recuerdo de millones de españoles.

2019, el año del gran regreso a Eurovisión Junior

Fue toda una sorpresa, ya que no era uno de los temas prioritarios, pero esta noticia fue muy bien recibida por la comunidad eurofan. RTVE aseguraba entonces que los cambios en la celebración del festival, con una mayor protección a los menores y bajando el grado de competitividad, fueron determinantes para esa decisión.

El regreso de España con Melani García, conocida después de su buen papel en La Voz Kids, supuso una gran alegría, ya que consiguió un muy buen tercer puesto con la canción Marte. En 2020, con actuaciones grabadas por culpa de la pandemia, Soleá repitió el tercer puesto con su Palante, confirmando que España sigue siendo una de las favoritas.

En 2021 no le fue tan bien a Levi con Reír, quedando en un meritorio puesto 15 en un año muy competido en la final celebrada en París. 2022 fue el regreso a los puestos de arriba gracias a , que gracias a su canción Señorita se llevó el sexto puesto del festival.

A la espera de lo que pueda hacer Chloe Delarosa en 2024, la última participación de España fue con Sandra Valero y su canción Loviu. La victoria estuvo a un paso, pero en el último momento la logró Zoé Clauzure, dando el micrófono de cristal a Francia. Debido a ese segundo puesto y a la renuncia de Francia a organizar el festival este año (coincidiendo con los Juegos Olímpicos) España es la encargada de celebrar la final en Madrid.