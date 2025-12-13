Lo dice el INE: los dos nombres cortos que miles de niños ya llevan y que arrasarán en 2026

La elección del nombre de un bebé siempre refleja algo más que una simple preferencia estética. También expresa un momento concreto, el de una generación e incluso de una sensibilidad compartida entre miles de familias que buscan exactamente lo mismo sin haberse puesto de acuerdo. Eso es lo que está ocurriendo con dos nombres cortos, uno para niño y otro para niña, que no solo destacaron en 2025, sino que están marcando el ritmo de lo que veremos en 2026. No son casualidad o un capricho de los nuevos padres. Son nombres que ya acumulan miles de niños registrados en España y que muestran una tendencia clara, sostenida y con mucho recorrido.

El Instituto Nacional de Estadística confirma este giro hacia nombres cortos, fáciles de pronunciar, con una estética global que funciona igual dentro que fuera de España. Pero dentro de ese universo de nombres cortos, hay dos que sobresalen de forma evidente. Tienen personalidad, suenan modernos y, además, representan exactamente lo que muchas familias buscan ahora: algo sencillo y reconocible, pero con fuerza propia. Los datos oficiales son claros: Liam, para niño, y Chloe, para niña, son los dos nombres que más han destacado en 2025 y que volverán a ser tendencia en 2026. Ambos tienen edades medias bajísimas, lo que indica que la popularidad no solo es real, sino muy reciente. Y eso significa una cosa: seguirán creciendo.

Liam

La historia de este nombre en España es relativamente reciente, pero su ascenso ha sido tan rápido que ya forma parte de las listas de nombres más elegidos para niño. Según los datos del INE, 9.597 niños se llaman Liam, y la edad media es de solo 5,1 años, una pista clara de que no estamos ante un nombre que tuvo su momento hace una década, sino ante uno que sigue en plena expansión. El nombre de Liam es de origen irlandés.

Se trata de la forma corta de Uilliam, la variante irlandesa de William. A su vez, William procede del germánico Willahelm, formado por wil (voluntad o deseo) y helm (protección o casco). Con el tiempo, Liam se consolidó como nombre independiente, especialmente en Irlanda, Reino Unido y EE. UU., donde lleva años entre los más usados. Su expansión posterior al ámbito hispanohablante lo ha convertido en un nombre internacional, breve y fácil de pronunciar.

Su carácter global, de hecho, lo convierte en un nombre especialmente atractivo en un país donde cada vez más familias buscan opciones que puedan encajar en entornos bilingües o simplemente en una generación expuesta desde la infancia a contenidos y referentes internacionales.

Otro factor que juega a su favor es que se percibe como un nombre actual pero no como si fuera una moda pasajera. Es decir, no tiene ese carácter efímero que a veces acompaña a nombres que explotan rápido y desaparecen igual de rápido. Liam ha ido creciendo de forma constante, sin picos extremos, consolidando un camino que apunta a mantenerse durante todo 2026 y probablemente más allá.

Esa edad media tan baja, que apenas supera los cinco años, demuestra que hay miles de familias que lo han escogido muy recientemente. Es un nombre que suena bien a primera vista, no genera duda alguna al escribirlo y, además, encaja tanto en niños pequeños como en adultos. Esa transición natural hacia la vida adulta es otro de los motivos que explica por qué tantos padres se decantan por él ya que suena bien cuando son pequeños, pero mucho mejor al ser adultos.

Chloe

En el lado femenino ocurre algo muy parecido con Chloe, aunque su ritmo ha sido ligeramente diferente: más progresivo, pero igual de contundente. El INE registra 14.201 mujeres llamadas Chloe, con una edad media de 6,2 años, lo que la sitúa también en la categoría de nombres muy recientes y con tendencia claramente ascendente de cara a los próximos años.

De origen griego, Chloe viene de Χλόη (Khlóē), un epíteto de la diosa Deméter, patrona de la agricultura y la tierra fértil. En la mitología griega se usaba para representar el renacer de la vegetación en primavera. Aunque es un nombre clásico, su pronunciación suave y su estética internacional han hecho que vuelva a ponerse de moda en distintos países, incluida España.

Por ello, cada vez más entre recién nacidos y por qué 2026 apunta a ser otro año fuerte para él. Además, es un nombre que encaja muy bien con la tendencia actual de escoger opciones muy breves, normalmente de cuatro o cinco letras, que resultan fáciles de pronunciar para un niño pequeño y que mantienen una sonoridad potente a lo largo del tiempo.

Otro aspecto que influye es que Chloe forma parte de esa nueva ola de nombres internacionales que se integran en España con total naturalidad, igual que ocurrió en su momento con Emma, Olivia o Lucas. La diferencia es que Chloe todavía tiene margen para seguir creciendo y asentarse más en la estadística de recién nacidos. Y todo indica que eso es exactamente lo que ocurrirá en 2026.