Estos son los nombres de bebé que arrasarán en 2026 y su significado

Elegir cómo se llamará un hijo nunca es una decisión sencilla. Hay quien lo tiene claro desde el primer momento en que se sabe que se espera un bebé, y quien apura hasta la última semana del embarazo sin encontrar ese nombre que encaje con lo que imagina o desea. Por eso, ahora que se acercan las últimas semanas del año, podemos encontrar listas sobre los nombres de bebé 2026, formadas a partir de una mezcla entre tradición y novedades que cada vez marca más la elección de muchas familias en España y también como no, fijándonos en los datos de nombres que recopila el INE.

Y lo que podemos decir sobre las tendencias es que en los últimos meses se ha visto un repunte de nombres cortos, fáciles de pronunciar, con origen internacional y que funcionan igual en español que en inglés. También vuelven algunos clásicos que parecían olvidados, a la vez que surgen propuestas nuevas impulsadas por series, redes sociales o personajes conocidos. Una combinación que hace que los nombres de bebé 2026 tengan un perfil más variado y dinámico que nunca. Veamos entonces qué nombres arrasarán durante el próximo año, teniendo en cuenta también las estadísticas más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aquí tienes 50 propuestas (25 nombres de niño y 25 de niña) de nombres que serán tendencia el próximo año, con su origen y significado.

Nombres de niño que serán tendencia en 2026

Leo: nombre de origen latino que significa león. Uno de los más buscados y perfecto para quienes prefieren nombres breves.

nombre de origen latino que significa león. Uno de los más buscados y perfecto para quienes prefieren nombres breves. Mateo: nombre de origen hebreo que significa don de Dios. Lleva años en lo alto del INE y seguirá fuerte en 2026.

nombre de origen hebreo que significa don de Dios. Lleva años en lo alto del INE y seguirá fuerte en 2026. Hugo: nombre de origen germánico que significa espíritu o inteligencia. Sencillo, moderno y muy estable en España.

nombre de origen germánico que significa espíritu o inteligencia. Sencillo, moderno y muy estable en España. Martín: nombre de origen latino que significa consagrado al dios Marte. Vuelve con fuerza por su aire clásico pero actual.

nombre de origen latino que significa consagrado al dios Marte. Vuelve con fuerza por su aire clásico pero actual. Lucas: nombre de origen latino relacionado con la luz y que puede traducirse como el que brilla.

nombre de origen latino relacionado con la luz y que puede traducirse como el que brilla. Gael: nombre de origen bretón y celta asociado a los pueblos gaélicos y que suele interpretarse como hombre generoso. Muy presente en tendencias internacionales.

nombre de origen bretón y celta asociado a los pueblos gaélicos y que suele interpretarse como hombre generoso. Muy presente en tendencias internacionales. Enzo: nombre de origen germánico, muy usado en Italia, que significa el señor de la casa. Su sonido gusta mucho en redes.

nombre de origen germánico, muy usado en Italia, que significa el señor de la casa. Su sonido gusta mucho en redes. Noah: nombre de origen hebreo que significa descanso o paz. Uno de los nombres globales que más crece.

nombre de origen hebreo que significa descanso o paz. Uno de los nombres globales que más crece. Liam: nombre de origen irlandés, forma abreviada de William, que significa protector decidido. En ascenso por su uso en series y cine.

nombre de origen irlandés, forma abreviada de William, que significa protector decidido. En ascenso por su uso en series y cine. Adrián: nombre de origen latino que significa aquel que viene del mar Adriático. Nombre clásico que hace años que vive un repunte, según el INE la media de edad actual de este nombre es de 19 años.

nombre de origen latino que significa aquel que viene del mar Adriático. Nombre clásico que hace años que vive un repunte, según el INE la media de edad actual de este nombre es de 19 años. Eric: nombre de origen escandinavo que significa gobernante eterno. Corto, suave y muy internacional. Fue tendencia hace más de una década y vuelve con fuerza.

nombre de origen escandinavo que significa gobernante eterno. Corto, suave y muy internacional. Fue tendencia hace más de una década y vuelve con fuerza. Bruno: nombre de origen germánico que significa marrón u oscuro. Sonido rotundo y fácil de recordar.

nombre de origen germánico que significa marrón u oscuro. Sonido rotundo y fácil de recordar. Álex: forma abreviada de Alejandro, nombre de origen griego que significa el que protege a los hombres. Es tendencia desde hace una década según datos del INE.

forma abreviada de Alejandro, nombre de origen griego que significa el que protege a los hombres. Es tendencia desde hace una década según datos del INE. Thiago: nombre de origen hebreo, variante moderna de Santiago, que suele traducirse como Dios protege o Dios recompensará. Otro de los preferidos en redes.

nombre de origen hebreo, variante moderna de Santiago, que suele traducirse como Dios protege o Dios recompensará. Otro de los preferidos en redes. Iván: forma eslava de Juan, nombre de origen hebreo que significa Dios es misericordioso. Nombre clásico que vuelve entre los jóvenes.

forma eslava de Juan, nombre de origen hebreo que significa Dios es misericordioso. Nombre clásico que vuelve entre los jóvenes. Dylan: nombre de origen galés que significa hijo del mar o gran ola. Muy elegido por quienes buscan algo internacional. Actualmente en España hay 13.000 niños con este nombre con una media de edad de 7 años.

nombre de origen galés que significa hijo del mar o gran ola. Muy elegido por quienes buscan algo internacional. Actualmente en España hay 13.000 niños con este nombre con una media de edad de 7 años. Samuel: nombre de origen hebreo que significa escuchado por Dios. Resurge con fuerza en las listas del INE con más de 60.000 personas que lo tienen con media de edad de 21 años.

nombre de origen hebreo que significa escuchado por Dios. Resurge con fuerza en las listas del INE con más de 60.000 personas que lo tienen con media de edad de 21 años. Joel: nombre de origen hebreo que significa Yahvé es Dios. Corto, sonoro y cada vez más buscado.

nombre de origen hebreo que significa Yahvé es Dios. Corto, sonoro y cada vez más buscado. Kai: nombre de origen hawaiano que significa mar. Encaja en la tendencia de nombres breves.

nombre de origen hawaiano que significa mar. Encaja en la tendencia de nombres breves. Oliver: nombre de origen latino relacionado con el olivo. Uno de los nombres más virales en TikTok.

nombre de origen latino relacionado con el olivo. Uno de los nombres más virales en TikTok. Álvaro: nombre de origen germánico que suele interpretarse como el protector de todos. Estable entre los preferidos de España.

nombre de origen germánico que suele interpretarse como el protector de todos. Estable entre los preferidos de España. Luca: forma italiana de Lucas, nombre de origen latino que se asocia con la luz o el que brilla. Crece mucho para 2026 como lo ha hecho en la última década. Según el INE hay más de 14.000 niños con este nombre con media de edad de 11 años.

forma italiana de Lucas, nombre de origen latino que se asocia con la luz o el que brilla. Crece mucho para 2026 como lo ha hecho en la última década. Según el INE hay más de 14.000 niños con este nombre con media de edad de 11 años. Romeo: nombre de origen latino que significa peregrino que va a Roma. Ha vuelto gracias a la cultura pop.

nombre de origen latino que significa peregrino que va a Roma. Ha vuelto gracias a la cultura pop. Nil: nombre de origen catalán que hace referencia al río Nilo. Muy popular en Cataluña y cada vez más a nivel nacional. Según el INE hay más de 11.000 niños con este nombre con media de edad de 12 años.

nombre de origen catalán que hace referencia al río Nilo. Muy popular en Cataluña y cada vez más a nivel nacional. Según el INE hay más de 11.000 niños con este nombre con media de edad de 12 años. Teo: forma corta de nombres griegos como Teodoro, relacionados con la palabra theos, que significa Dios. Cortísimo y muy de moda entre los nuevos padres.

Nombres de niña que serán tendencia en 2026