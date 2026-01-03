Ahora que está a punto de llegar la celebración de las cabalgatas de Reyes Magos, seguro que estarás preparándote para ir este próximo lunes a la que te quede más cerca de casa, con tus hijos. Este es sin dud, uno de los momentos más esperados del año para los niños, que lo viven con ilusión y muchos nervios. Pero en medio de esa magia, también se repiten cada año situaciones de riesgo que muchas veces pasan desapercibidas y de las que ha querido alertar una técnico en emergencias, dando las claves para que podamos disfrutar de la cabalgata de Reyes sin riesgos o accidentes.

A pocos días del 5 de enero, esta técnico de emergencias sanitarias tiene un vídeo en redes que lanza un mensaje claro dirigido especialmente a madres y padres. Se trata de Nerea Moya, conocida en TikTok por su cuenta @veroirysentir, donde comparte consejos de seguridad y primeros auxilios desde su experiencia profesional y como madre de dos niños. Y en uno de sus vídeos, que vuelve a circular estos días, Nerea pone el foco en varios peligros habituales de las cabalgatas y lo hace sin rodeos. «Mucho cuidado con los caramelos», advierte, recordando que no todo es tan inocente como parece.

Soy técnico de emergencias y esto es lo que nunca haría con mis hijos en la Cabalgata de Reyes

Uno de los avisos más contundentes tiene que ver con los caramelos que se lanzan desde las carrozas. «Los caramelos en general suponen un alto riesgo de atragantamiento», explica, pero añade que hay algunos especialmente peligrosos para los más pequeños.

Según detalla, «caramelos como estos (enseñando a cámara los que son duros) son más peligrosos en niños menores de cinco años» porque «tienen el tamaño y la forma perfectos para quedarse atascados en la garganta de los peques». A esto se suma el hecho de que muchos niños los recogen del suelo y se los llevan directamente a la boca, a veces sin masticar y en plena emoción.

En el caso de los bebés, la recomendación es aún más clara. «Los menores de un año ni deben de oler los caramelos», recalca, insistiendo en que no se trata de exagerar, sino de prevenir.

«No pierdas de vista a los peques ni un solo segundo»

El mensaje de la técnico de emergencias no se limita únicamente a los dulces. Durante una cabalgata, advierte, hay que estar atentos a todo lo que ocurre alrededor. «Hay que tener mil ojos no solo con los caramelos, sino durante toda la cabalgata», señala.

De hecho, es evidente que la vigilancia constante es clave en un entorno con mucha gente y elementos en movimiento. «No pierdas de vista a los peques ni un solo segundo», insiste, recordando que los despistes suelen durar apenas unos segundos, pero pueden acabar en un susto importante. Especial atención merecen además las carrozas. «Cuidado con las carrozas y respeta las bandas de seguridad», subraya, ya que «los peques se emocionan y se acercan demasiado a las carrozas, pudiendo tener un accidente».

Alergias y primeros auxilios: saber cómo actuar

Otro de los puntos que destaca Nerea Moya es la importancia de tener en cuenta las alergias alimentarias. En un contexto donde se reparten caramelos sin control, es fácil que se mezclen envoltorios y manos, lo que aumenta el riesgo para niños con alergias.

Además, recuerda la necesidad de saber cómo actuar ante un atragantamiento. «Repasa las maniobras de primeros auxilios», aconseja, especialmente antes de acudir a una cabalgata con niños pequeños. Y en caso de atragantamiento, detalla los pasos básicos: «cinco golpes en la espalda» y «cinco compresiones abdominales», alternándolos hasta que el objeto sea expulsado o llegue ayuda especializada.

Qué hacer si un niño se despista

Los despistes también forman parte de este tipo de eventos multitudinarios. Por eso, la experta recomienda una medida sencilla y muy útil. «Por si acaso, márcale tu teléfono en la zapatilla o en un papelito en el bolsillo de su abrigo», aconseja.

Si el niño se pierde, añade, debe saber cómo actuar. «Que busque a una mamá o directamente a un policía», una indicación simple que puede ahorrar muchos minutos de angustia.

Nerea Moya cierra su vídeo con un deseo que resume bien el espíritu de la tarde de Reyes Magos. «Os deseo unas cabalgatas de pura magia para ellos y tranquilidad para nosotras. Felices Reyes». Un recordatorio de que disfrutar del momento también pasa por no bajar la guardia.