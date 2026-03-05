Éste es el nombre de niño más bonito del mundo y en España sólo hay 62 personas que lo tienen

Cuando una familia empieza a pensar en el nombre del futuro bebé, a veces parece que todo se complica un poco. Surgen propuestas, descartes, recuerdos de nombres que en un momento nos han gustado y hasta listas que se hacen en un cuaderno o en el móvil. Cada nombre trae consigo una sensación distinta y, sin saber muy bien por qué, algunos generan una emoción agradable nada más escucharlos. De hecho, se ha llevado a cabo un estudio a este respecto, que ha llevado a desvelar el nombre de niño más bonito del mundo, pero que en España sólo llevan 62 niño.

La marca especializada en productos para bebés, My First Year, decidió estudiar el efecto que producen ciertos nombres al pronunciarlos. Para ello contó con la colaboración del profesor de Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham, Bodo Winter. No se trataba de averiguar qué nombres estaban de moda, sino de identificar cuáles provocaban sensaciones positivas por su sonido y su ritmo, independientemente de que fueran habituales o poco comunes. El resultado fue una lista de diez nombres masculinos con significados muy distintos entre sí pero con un elemento en común, que era que todos generan una respuesta emocional agradable en quien los escucha. La mayoría son conocidos fuera de España, aunque aquí apenas figuran en los registros. De hecho, el nombre de niño que encabeza la lista como el más bonito, es poco habitual en España como decimos y según el INE, lo tienen menos de 60 personas.

El nombre de niño más bonito

La primera posición del estudio recae en Zayn, un nombre de origen árabe que se asocia directamente con la belleza, la gracia o la armonía. Su sonoridad es suave y tiene apenas una sílaba fuerte, algo que muchos expertos consideran decisivo para que un nombre transmita una sensación agradable incluso antes de conocer su significado.

En culturas musulmanas se utiliza desde hace siglos para describir aquello que resulta bello por dentro y por fuera, y esa carga simbólica lo ha mantenido vivo a lo largo del tiempo. Aquí, sin embargo, sigue siendo una rareza. El INE confirma que sólo 62 niños se llaman Zayn en España, con una edad media que ronda los 4,2 años, lo que indica que su uso es muy reciente y todavía minoritario. El estudio concluye que su brevedad, unido a su significado positivo, explica por qué muchas personas lo perciben como un nombre especialmente agradable.

Los otros nombres que completan la lista

El equipo que realizó el análisis no se quedó únicamente con Zayn. Siguió el mismo método para evaluar nombres de distintos orígenes y culturas, y la lista final de los 10 nombres más bonitos es ésta:

Zayn, origen árabe, asociado a la belleza. Jesse, hebreo, interpretado como «regalo» o «don». Charlie, germánico, relacionado con la idea de «hombre libre». Louie, variante de Louis, con el sentido de «guerrero famoso». William, de raíces germánicas, entendido como «protector decidido». Freddie, diminutivo de Frederick, un «gobernante pacífico». George, de origen griego, cuyo significado remite al agricultor o trabajador de la tierra. Ali, árabe, asociado a la nobleza y lo sublime. Daniel, uno de los nombres hebreos más extendidos, con el significado «Dios es mi juez». Riley, origen irlandés, vinculado a la valentía.

La selección mezcla tradiciones muy diferentes: desde figuras religiosas a nombres con un pasado guerrero, pasando por diminutivos que han ganado entidad propia en países de habla inglesa.

Qué hace que un nombre resulte agradable al oído

Una de las conclusiones del trabajo es que la percepción de un nombre no depende tanto de la moda como de elementos más sutiles. La combinación de vocales, la presencia de consonantes suaves o duras y la cadencia al pronunciarlo influyen directamente en la impresión que causa.

La lingüística cognitiva lleva tiempo estudiando cómo determinados sonidos evocan emociones concretas. Hay nombres que resultan más armónicos por la disposición de sus sílabas y otros que despiertan sensaciones positivas porque recuerdan a palabras conocidas o a conceptos asociados a la calma o la belleza.

Además, la cultura también moldea la escucha. Un nombre puede resultar exótico y atractivo en un país y completamente común en otro, lo que altera la forma en la que se percibe. Ese contraste explica por qué nombres como Zayn, Charlie o Riley se escuchan con naturalidad en países anglosajones y, sin embargo, en España siguen siendo excepciones.

La presencia creciente de nombres internacionales en España

Aunque el estudio pone el foco en la sonoridad, la realidad muestra que los nombres internacionales van ganando terreno en España. En las oficinas del registro civil cada vez aparecen más nombres que hace dos décadas apenas se escuchaban. Las series, la música o incluso los videojuegos influyen en la elección de muchos padres, que buscan algo que encaje con su gusto personal o que simplemente les resulte atractivo.

No obstante, la adopción de nombres extranjeros suele avanzar de forma gradual. Primero aparecen casos aislados, después empiezan a ser comunes en algunas zonas y finalmente, si la tendencia se mantiene, entran en la lista de nombres habituales. Con Zayn podría ocurrir algo parecido, aunque de momento su presencia en España sigue siendo muy limitada.