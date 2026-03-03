El nombre de niña que sólo tienen 68 personas en España y que es un boom entre los padres en Italia

Elegir nombre para un bebé, no se trata en ningún caso de una decisión sencilla. Muchos padres se centran en buscar nombres clásicos, mientras quienes prefieren lo breve y sonoro buscan ese tipo de nombres que además parece que son los que marcan la tendencia actualmente. Y luego están quienes intentan encontrar ese equilibrio entre originalidad y tradición. Pero en medio de todas estas opciones, es más que evidente que en los últimos años han ganado terreno los nombres poco frecuentes, especialmente aquellos con aire internacional que todavía no se han popularizado en España, tal y como es el caso del nombre de niña que ahora te desvelamos.

Un nombre que tiene un bonito significado, pero que según los datos oficiales, apenas tiene presencia en nuestro país pero sí arrasa en Italia. Se trata de Brunella, un nombre para niña que en España llevan únicamente 68 personas. La cifra, extraída de los registros del Instituto Nacional de Estadística, lo convierte en una auténtica rareza dentro del panorama nacional. Lo curioso es que, mientras aquí apenas se escucha, en Italia sí que se ha consolidado como una elección cada vez más habitual entre los nuevos padres. Un contraste llamativo que explica por qué empieza a despertar interés también mucho más allá de sus fronteras.

El nombre de niña italiano que sólo tienen 68 niñas en España

Los datos del INE reflejan que en España sólo hay 68 mujeres se llaman Brunella. La edad media de quienes lo llevan es de 23,4 años, lo que indica que no se trata de un nombre antiguo en el registro español, sino relativamente reciente.

Aunque su presencia es muy reducida, existen zonas donde se concentra ligeramente más. Las Islas Canarias destacan por encima del resto, especialmente Tenerife y Las Palmas. Allí el porcentaje es mínimo, pero superior al de grandes provincias como Madrid o Barcelona, donde también aparece de forma testimonial. Con estas cifras, Brunella se sitúa claramente dentro de los nombres minoritarios. Es decir, quien lo elige en España tiene muchas probabilidades de que su hija no coincida en clase con otra niña que se llame igual.

Origen italiano y significado

Brunella es un nombre femenino de origen italiano que procede de Bruna. A su vez, deriva del término germánico brun, relacionado con el color marrón o moreno. Tradicionalmente se interpreta como «pequeña morena» o «la de cabello oscuro». Pero más allá de su significado literal, suele asociarse a rasgos como la constancia, la fiabilidad o el sentido de la responsabilidad. Es uno de esos nombres que suenan suaves, pero con personalidad. También puede encontrarse escrito como Brunela, una variante que mantiene la misma raíz y significado, aunque es menos frecuente.

Popular en Italia y presente en América

Mientras que en España sigue siendo una elección poco habitual, en Italia su uso es mucho más común. Allí forma parte del repertorio tradicional, aunque en los últimos años ha experimentado un repunte entre padres que buscan nombres clásicos pero no excesivamente repetidos. Su expansión no se limita a territorio italiano. También es relativamente habitual en países como Perú, Argentina, Francia o Estados Unidos, donde la influencia cultural italiana ha dejado huella en el registro civil.

Este carácter internacional explica que algunas familias en España empiecen a fijarse en él como alternativa a nombres más repetidos y que sea una buena opción en el caso de buscar un nombre que sea más novedoso en nuestro país

Figuras conocidas con este nombre

Aunque no es masivo, Brunella ha estado presente en el ámbito público a través de algunas figuras conocidas. Entre ellas se encuentra la modelo y empresaria peruana Brunella Horna, nacida en 1996.

También destaca la actriz italiana Brunella Bovo, que participó en películas emblemáticas del cine italiano de los años cincuenta como Milagro en Milán, dirigida por Vittorio De Sica en 1951, o El jeque blanco, de Federico Fellini en 1952. Su trayectoria contribuyó a que el nombre se asociara a una generación concreta en Italia.

¿Por qué despierta interés ahora?

En un momento en el que muchos padres buscan nombres poco repetidos pero fáciles de pronunciar, Brunella encaja bien. No es complicado, suena reconocible y tiene un aire mediterráneo que conecta con otras tendencias actuales. Además, su rareza en España puede convertirse precisamente en su mayor atractivo. Con solo 68 mujeres registradas en todo el país, es prácticamente imposible que se convierta en uno de esos nombres masivos que se escuchan constantemente en parques y colegios.

El contraste con Italia, donde es mucho más frecuente, añade un matiz curioso. Allí forma parte del paisaje habitual. Aquí, todavía es una excepción. Elegir un nombre siempre es una mezcla de tradición, gusto personal y contexto cultural. En el caso de Brunella, la combinación de origen italiano, significado claro y baja presencia en España lo coloca como una opción singular para quienes buscan algo distinto sin renunciar a una raíz clásica.