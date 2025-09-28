El nombre de bebé que triunfó hace un siglo y vuelve a estar de moda entre los padres de Barcelona

Elegir el nombre de un hijo es de esas decisiones que parecen sencillas hasta que llega el momento. No se trata sólo de decantarse por un nombre que guste: muchas familias quieren algo que suene bonito, que no pase de moda al segundo año y, a ser posible, que tenga un trasfondo. En Barcelona, las cifras oficiales demuestran que las tendencias cambian rápido. Pero lo curioso es que, en lugar de inventar nombres nuevos, cada vez son más los padres que vuelven a mirar al pasado. De hecho hay un nombre de bebé que triunfó hace un siglo y vuelve a estar de moda entre los padres de Barcelona.

Hace un siglo era habitual escuchar ciertos nombres no sólo en Barcelona sino también el resto de España. Nombres que acabaron siendo relegados casi al olvido. Sin embargo, están otra vez en boca de todos. La nostalgia, la necesidad de recuperar raíces y hasta la influencia de nombres que no sean los que ahora siempre se escuchan, impulsa este cambio que de hecho se produce desde hace ya unos dos años. Uno de los ejemplos más claros es Sofía, nombre que décadas atrás era de los que más gusta y que ha vuelto a situarse entre los nombres más puestos en Barcelona. Otro es Luca, un clásico que no desaparece aunque suba o baje algún puesto en el ranking. Y alrededor de ellos orbitan otros nombres que mantienen ese equilibrio entre tradición y frescura.

El nombre de bebé que vuelve a estar de moda en Barcelona

Lo de Sofía es un regreso en toda regla. Hace apenas un par de años ni aparecía en los listados principales, y ahora se ha colado entre los primeros puestos de la ciudad. En 2024, según los datos del Idescat, fue uno de los nombres más repetidos en las partidas de nacimiento. Y no es un fenómeno aislado: en toda Cataluña encabeza la lista de nombres femeninos.

Su origen viene del griego sophía, que significa sabiduría. Ese detalle, que en otro momento pasaba desapercibido, hoy se percibe como un plus: no es sólo un nombre bonito, también transmite un valor. A eso se suma que no faltan muchas famosas que se llaman de este modo. Algo que hace que los padres se decanten por este nombre que hace un siglo era de los que más gustaban en todo el mundo y que ahora vuelve con fuerza.

Luca, el nombre de niño que más gusta en Barcelona

En el caso de los niños, Luca se ha consolidado como un valor seguro. No siempre ocupa el podio de los más elegidos, pero rara vez desaparece del top 20. En 2023 llegó a estar entre los diez primeros y, aunque en 2024 bajó un poco, sigue apareciendo en muchas familias barcelonesas. Tiene esa mezcla de tradición y modernidad que lo hace muy versátil.

El nombre procede del latín y significa luz o luz del día. Esa simbología le da atractivo extra. Pero lo que más gusta es su sonoridad: corto, internacional y con un aire mediterráneo que funciona en cualquier contexto. Es fácil de pronunciar en distintos idiomas y, al mismo tiempo, mantiene una raíz clásica. Quizá por eso, aunque no sea el primero de la lista, siempre está ahí, como una apuesta segura.

Otros nombres que gustan en Barcelona

Más allá de Sofía y Luca, la lista de favoritos sigue reflejando un equilibrio entre tradición y modernidad. Nombres femeninos como Julia, Aina, Gala o Martina se mantienen en buena posición, confirmando que los nombres cortos, con sonoridad clara y raíces clásicas, son los preferidos. En el caso de Julia, por ejemplo, hablamos de un nombre que nunca ha pasado de moda del todo y que continúa entre los más escogidos por las familias.

En los nombres masculinos, Álex se mantiene como uno de los más frecuentes, acompañado por Jan, Nil o Martí, todos ellos con fuerte presencia en la tradición catalana. También aparecen Leo y Pau, que aportan frescura y sencillez sin perder ese vínculo cultural que los padres buscan. La mezcla es interesante porque demuestra que, aunque las tendencias cambian, los nombres con historia siguen teniendo mucho peso.

¿Y qué nombres gustan en el resto de Cataluña?

Si ampliamos el foco y analizamos lo que ocurre en el resto de Cataluña, los gustos son similares. Sofía encabeza la lista de nombres de niña, seguida de Julia y Martina. Entre los niños, Biel, Marc y Luca concentran buena parte de las elecciones. Estas cifras demuestran que no se trata de una moda pasajera de un barrio o de una ciudad concreta, sino de una tendencia extendida en toda la comunidad.

La diferencia está en los matices: mientras que en Barcelona Sofía ha escalado posiciones de forma muy rápida, en otras zonas nombres como Julia o Martina llevan más tiempo en el podio. En cualquier caso, todos comparten una característica: son nombres con raíces antiguas, fáciles de recordar y que transmiten valores de cercanía, tradición y, al mismo tiempo, modernidad.