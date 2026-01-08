Ni 30 niños en España tienen este nombre gallego: bonito, corto y muy original

En pleno siglo XXI, cada vez son más los padres que buscan nombres únicos para sus hijos, y en este contexto surge un nombre gallego que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sólo lo tienen 29 niños en toda España, con una edad media de 5,3 años. Se trata de un nombre corto, de apenas cinco letras, y muy elegante, que no deja indiferente a nadie: Ézaro. Su origen se encuentra en Ézaro, una parroquia y aldea de Dumbría, en la Costa de la Muerte de La Coruña.

Este lugar es famoso por la espectacular cascada del Ézaro, un fenómeno natural único en Europa donde el río Jallas desemboca directamente en el mar. A diferencia de otros nombres originales que pueden parecer inventados, Ézaro tiene raíces concretas y una historia asociada a un paisaje real. Esta conexión con la naturaleza y la geografía gallega refuerza la identidad cultural.

El nombre gallego más bonito

La distribución geográfica de Ézaro también resalta su carácter local. De los 29 niños registrados con este nombre en España, la mayoría se concentran en la provincia de La Coruña. Parte de su encantoeside en su capacidad para condensar en solo cinco letras todo un paisaje y una historia. Los padres que lo eligen buscan precisamente esto: un nombre breve, sonoro, fácil de recordar y con significado real.

Este nombre también refleja valores asociados a la identidad atlántica de Galicia. La fuerza del mar, la naturaleza salvaje, el respeto por el territorio y la singularidad del paisaje se traducen en un nombre que simboliza carácter, resistencia y conexión con la tierra. Así, Ézaro se suma a otros nombres gallegos inspirados en lugares, como Sil (por el afluente del Miño), Aldán (por la ría pontevedresa), Aloia (por el monte de Vigo), Cíes (por las islas del mismo nombre) o Iria, vinculado a Iria Flavia.

En definitiva, este nombre gallego cumple con todos los requisitos de los padres actuales: originalidad, sonoridad, identidad cultural y conexión con la naturaleza. Su exclusividad, con sólo 29 niños registrados en toda España, lo convierte en una opción realmente única para las familias.

Otros nombres

Airas es un nombre gallego original y bonito «relacionado con las raíces prelatinas ar- «valle» o anas, «río».

Agostiño es la variante gallega de Agustín «majestuoso».

Alberte es la forma gallega de Alberto «noble brillante».

Aleixo es un nombre gallego común «defensor».

Alexandre es la forma gallega de Alejandro «el que defiende a los hombres».

Amaro es un nombre de origen latino muy popular «el de tez morena».

André es la forma gallega de Andrés «valiente, varonil».

Anxelo es un nombre tradicional en Galicia «mensajero».

Brais es la forma gallega de Blas «aquel que balbucea».

Breogán es un nombre con gran arraigo histórico «fuerza».

Cibrao es un nombre gallego de origen latino «habitante de Chipre».

Clodio es la forma gallega de Claudio «glorioso».

Cosme es un nombre tradicional gallego «universal».

Cristobo es la forma gallega de Cristóbal «portador de Cristo».

Davide es la variante gallega de David «amado de Dios».

Diogo es un nombre gallego popular «instruido».

Domingos es la variante gallega de Domingo «el consagrado del Señor».

Duarte es un nombre gallego de origen antiguo «guardián glorioso».

Eloy es un nombre gallego con raíces latinas «el elegido».

Estevo es la forma gallega de Esteban «persona victoriosa».

Los nombres más frecuentes

En España, los nombres masculinos más comunes reflejan tradiciones culturales que se han mantenido a lo largo de los años. Encabezando la lista se encuentra Antonio, con un total de 603.004 personas que lo llevan, lo que representa 25,308 por cada mil habitantes. Le sigue Manuel, con 534.398 registros, y José, que alcanza las 501.731 personas. Nombres como Francisco y David también se encuentran entre los más populares, con cifras superiores a los 370.000 individuos cada uno.

Entre los nombres compuestos, destacan José Antonio y Francisco Javier, con 295.837 y 283.058 registros respectivamente. Asimismo, José Luis, Carlos y Alejandro completan los puestos más frecuentes, mostrando que la combinación de nombres clásicos es una tendencia consolidada en la sociedad española. Otros nombres de uso frecuente son Jesús, José Manuel, Miguel, Miguel Ángel y Pablo, todos ellos con más de 220.000 personas.

Los nombres intermedios en popularidad incluyen Rafael, Sergio, Ángel, Pedro, Jorge y Fernando, cada uno con cifras entre 193.000 y 219.000. La lista continúa con José María, Alberto, Luis, Álvaro, Adrián y Juan Carlos, todos superando los 160.000 registros, consolidando así una amplia base de nombres clásicos. Hacia el final del top 60 aparecen nombres como Marcos, Roberto, Jaime, Francisco José e Ignacio, con cifras entre 88.000 y 98.000, y otros más modernos o influenciados por tendencias internacionales, como Jordi, Mohamed y Marc, que reflejan la diversidad cultural actual.

En conjunto, este listado no sólo muestra las preferencias históricas y culturales de la población española, sino que también evidencia la presencia de combinaciones tradicionales y nombres modernos que se incorporan a la sociedad.