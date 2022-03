Se acerca el Día de la Mujer, o mejor dicho, el Día Internacional de la Mujer . Los niños de primaria ya pueden entender por qué ese día todos les desean buenos deseos a las mujeres y por qué ellas mismas se felicitan. Veamos a continuación, el 8M explicado para niños: ¿Cómo contarles lo que es el Día de la Mujer?.

El 8M explicado para niños

Hay dos versiones diferentes de por qué celebramos el Día Internacional de la Mujer y lo hacemos el 8 de marzo .

La primera, que últimamente se considera falsa, es que se decidió dedicar el 8 de marzo a las mujeres para recordar a las trabajadoras de una industria textil de Nueva York que, al declararse en huelga para pedir condiciones laborales más humanas, se quedaron encerradas en la empresa donde trabajaban (el dueño había sellado las puertas) y fallecieron a raíz de un incendio que se desató en la fábrica.

Sin embargo, parece que este episodio nunca sucedió y que se refiere más bien al incendio que asoló una industria textil en 1911, donde perdieron la vida unas 150 personas, la mayoría mujeres.

¿Por qué se decidió celebrar el Día de la Mujer?

Para recordar a todas las mujeres que han luchado a lo largo de los años y en todo el mundo por conquistas políticas y sociales, desde las mujeres socialistas estadounidenses hasta la manifestación de mujeres contra el zarismo en San Petersburgo en 1917.

¿Cómo explicar el Día de la Mujer a los niños?

Los detalles histórico-políticos de este aniversario son bastante complejos para contárselos a los niños, pero ciertamente es posible hacerles comprender algunos conceptos simples.

Podemos empezar diciendo que hubo un tiempo en que las mujeres no tenían los mismos derechos que los hombres. Muchas veces no podían estudiar, iban a trabajar temprano y en condiciones muy difíciles, no tenían la oportunidad de opinar y pedir mejoras para su condición. Con el tiempo algunas mujeres comenzaron a rebelarse y pidieron ser consideradas mejores, poder estudiar, poder tomar decisiones como los hombres, poder votar.

Después de tantas luchas, las mujeres han logrado ser consideradas por lo que son, personas con muchas cualidades, capaces de realizar trabajos importantes, de estudiar, de ser buenas madres ya la vez buenas trabajadoras, de poder gobernar.

Los niños de primaria , especialmente los mayores de 3 años, pueden entender estos conceptos.

En general, bastaría con explicar el Día de la Mujer como un día dedicado a la mujer, para que todos puedan entender lo importante que es la mujer para el mundo . En este caso podríamos poner ejemplos, partiendo de la madre para llegar a las grandes mujeres de la historia, desde la Madre Teresa de Calcuta a Rosa Parks y demás mujeres que han marcado nuestra historia.