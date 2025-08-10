No es ningún secreto que Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 3 de agosto, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Seyran, finalmente, ha descubierto que la prima de Pelin está detrás de las fotografías que llegaron a sus manos. Tanto ella como Ferit tienen una tensa discusión al respecto. A pesar de todo lo que ha descubierto, y tras reflexionar a solas, Seyran ha tomado la decisión de que quiere tener un hijo y formar una familia junto a su marido. Lejos de que todo quede ahí, Ferit toma la firme y contundente decisión de secuestrar a Pelin.

A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que acaba llevándose una paliza. Es más, lo único que logra es que el tío de Pelin se muestre decidido a casarla con otro hombre, y eso es algo que Ferit no está dispuesto a permitir. Así pues, se las ingenia para tratar de llevarse a Pelin con la firme intención de esconderla en la mansión. Kaya y Suna han dado el paso de organizar una boda express, y todo para casarse de un día para otro. La joven, por su parte, hace todo lo que está en su mano para tratar de ocultar la tristeza que siente tras saber que su prometido solamente siente pena por ella. Aun así, está dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para ser feliz. Durante la ceremonia, el tío de Pelin interrumpe buscando a su sobrina. Será entonces cuando Seyran se entere del embarazo de la ex pareja de su marido.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Una nueva vida’ que se emite hoy, domingo 10 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Seyran se queda absolutamente impactada al descubrir que Pelin está embarazada. Y siendo honestos, no es para menos. Hasta tal punto que la joven se ha mostrado decidida a romper su relación sentimental con Ferit y marcharse, de una vez por todas, de la mansión.

De esta manera, Ferit no duda un solo segundo en suplicar a Seyran que no le deje, dejándole claro que él tampoco tenía ni la menor idea, puesto que llevaba bastante tiempo sin hablar con Pelin. A pesar de la explicación, Seyran tiene claro que no ve ningún tipo de futuro a su matrimonio, puesto que cree que él debe centrarse en la crianza de su hijo.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Kaya no ha dudado en confesar a Suna que su objetivo no es otro que vengarse de Halis por haberles apartado de la familia durante tanto tiempo. De ahí que, si se casan, tratará de hacerla feliz y los dos saldrán beneficiados del acuerdo. No te pierdas la nueva entrega de Una nueva vida esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Antena 3.