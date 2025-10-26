China y Estados Unidos han avanzado este domingo hacia un acuerdo comercial, según han asegurado las delegaciones de ambos países, a días de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá su primer cara a cara con su homólogo chino, Xi Jinping, en Gyeongju (Corea del Sur). Desde Washington, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha comunicado este domingo las dos superpotencias han establecido un marco «muy exitoso» para sellar un acuerdo comercial. Las noticias llegan en las primeras horas de la gira del mandatario republicano por Asia, tras aterrizar ayer en Kuala Lumpur (Malasia).

El Ministerio de Comercio chino ha hecho eco del mensaje desde Washington este domingo. «Ambas partes acordaron que, bajo la orientación estratégica de los jefes de Estado, aprovecharán al máximo el mecanismo de consulta económica y comercial entre China y Estados Unidos», han señalado en una nota de prensa. «Mantendrán una estrecha comunicación sobre sus respectivas preocupaciones en los ámbitos económicos y comerciales».

[Noticia de última hora, habrá actualización en breve.]