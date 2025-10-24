Trump y Xi se juegan la tregua comercial el próximo jueves con los mercados en vilo 

El pulso comercial entre Trump y Xi entra en su hora clave. Los mercados vigilan atentamente la evolución del nuevo frente comercial entre China y Estados Unidos, donde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipa alcanzar un acuerdo comercial con su homólogo chino, Xi Jinping el próximo jueves en una reunión de alto riesgo entre Pekín y Washington. «Creo que llegaremos a un acuerdo sobre todo», ha aseverado Trump esta semana, tras meses de encuentros con las delegaciones de ambos países. En el último mes, Washington ha desconvocado varias veces el cara a cara entre su mandatario y Xi tras una serie de medidas que restringen la importación de las llamadas tierras raras, minerales clave para todo desde baterías hasta teléfonos o coches.

La reunión llega después de que Trump aplicara sanciones a dos gigantes del petróleo en Rusia, Lukoil y Rosneft, en un golpe colateral para China, que representa el 20% de las compras del crudo ruso. Esto llevó tanto al barril del Brent, la referencia europea, como el barril del West Texas Intermediate (WTI), la referencia norteamericana, ha subir un 5%. Por otro lado, Donald Trump ha frenado todas las negociaciones comerciales con su vecino del norte, Canadá, este viernes tras citar un anuncio donde aparece la voz del expresidente Ronald Reagan que criticaba la política arancelaria. Trump ha calificado al anuncio, que promociona los beneficios del libre comercio y valora de forma negativa el proteccionismo, de «fraudulenta» por parte de Canadá.

«LOS ARANCELES SON MUY IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD NACIONAL Y LA ECONOMÍA DE LOS ESTADOS UNIDOS», escribió el político. «Debido a su comportamiento atroz, POR LA PRESENTE SE DAN POR TERMINADAS TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ», aseveró. El anuncio fue fundado por el gobierno de la provincia canadiense de Ontario. Es la última escalada arancelaria desde Washington, tras unas jornadas que han sembrado pánico en los mercados petroleros.