Ryanair rompe el mercado con su mayor oferta desde que opera en España. La aerolínea irlandesa ha puesto a la venta este viernes 10 millones de asientos en el país para el verano de 2026 con descuentos, la mayor oferta lanzada por la compañía hasta la fecha.

Los billetes puede adquirirse a través de la app de Ryanair y la compañía ha señalado en un comunicado que estos asientos «se agotarán rápidamente» y que las tarifas subirán a partir del 1 de enero.

La portavoz de Ryanair en España, Alejandra Ruiz, ha señalado que, pasada la Navidad, es el momento de «empezar a pensar en las vacaciones de verano» entre los 235 destinos que ofrece Ryanair.

La oferta de la aerolínea irlandesa se produce pese a la cruzada que mantiene en España contra Aena por las tasas aeroportuarias. Su presidente, Michael O’leary, ha cerrado algunas bases de operación en España y ha amenazado en varias ocasiones con reducir los vuelos en el país.

De hecho, Ryanair ya eliminó 800.000 asientos en el verano de 2025 y reducirá un millón de plazas para la próxima temporada de invierno, en protesta por el aumento del 6,5% en las tarifas de Aena.

La aerolínea acaba de ser multada en Italia por la autoridad antimonopolio del país. La multa es de 255,7 millones de euros por «abuso de posición dominante» al obstaculizar la distribución y la venta de sus billetes de avión por parte de las agencias de viajes.

El organismo competente italiano considera que la aerolínea irlandesa ha incurrido en este abuso al menos entre abril de 2023 y abril de 2025, al tratarse de la compañía líder en el mercado italiano -con una cuota de entre el 38% y el 40% de los pasajeros transportados-, lo que la convierte en un actor clave para el desarrollo del negocio de las agencias de viajes.

Ryanair también ha recibido multas importantes en España, destacando una sanción de 107 millones de euros del Ministerio de Consumo en 2024 por prácticas abusivas como el recargo por equipaje de mano, aunque la aerolínea ha recurrido y hay disputas legales en curso.