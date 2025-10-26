Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, se ha negado a hablar de la crisis con los cribados del cáncer de mama que afecta al Gobierno de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, mientras que sí ha atacado al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y le ha acusado de «recortar los servicios públicos». Así se ha expresado este domingo en las jornadas Atrévete a construir Castilla y León, en León, para arropar al secretario general socialista en la región, Carlos Martínez.

«En Andalucía se recortaron los servicios públicos y dejaron a mujeres desprotegidas con cáncer de mama», ha manifestado el secretario general del PSOE. El jefe del Ejecutivo, sin embargo, ha evitado mencionar la crisis de los cribados de cáncer de mama en Castilla-La Mancha.

Allí, el Gobierno de Page dejó a 2.500 mujeres sin convocar a una mamografía de cáncer de mama durante casi cinco meses. El tiempo que va desde que el pasado mayo cerró de forma repentina un centro concertado de diagnóstico en el área de salud de Talavera de la Reina (Toledo) hasta esta misma semana, cuando se retoman las pruebas, pero ahora a cargo del hospital público de la ciudad y del grupo Quirón.

Sánchez ha extendido sus vituperios contra los barones del PP. Por un lado, ha criticado la «insumisión» de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la hora de acatar las exigencias de la ministra de Sanidad, Mónica García, para poner en marcha un registro de médicos objetores de conciencia del aborto.

Críticas a los varones del PP

Además, ha culpado a Alfonso Fernández Mañueco, jefe del Ejecutivo autonómico castellanoleonés, por los incendios: «En Castilla y León se recortaron los bomberos y se incendiaron los montes».

Y, por otro lado, ha criticado duramente al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. De él ha dicho que recortó en «protección civil» y provocó que hubiera «la peor DANA de nuestro país». «La gestión que hizo la Comunidad Valenciana de la DANA fue negligente», ha aseverado el líder socialista.

Sánchez, sin embargo, tampoco ha asumido responsabilidades por su gestión ni por la de su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a la que aupó a la vicepresidencia de la Comisión Europea. El presidente, apenas unos días después de la tragedia y todavía con las calles de la provincia de Valencia inundadas, pronunció la siguiente frase: «Si necesitan más recursos, que los pidan».

A su vez, ha tildado de «indecente» el apoyo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo a Mazón. Y ha asegurado que hay «dos responsables» de la continuidad del presidente de la Generalitat valenciana, «su jefe, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, [Santiago] Abascal», jefe de filas de Vox.

Crisis de los cribados de cáncer

Por su parte, ha afeado la situación «con los cribados» que sufre la Andalucía de Juanma Moreno. Todo ello, a pesar de la rápida reacción de la Junta de Andalucía, que ha permitido que el 76% de las mujeres afectadas ya estén siendo analizadas. Es decir, de las 2.317 mujeres afectadas en Andalucía por los retrasos en el seguimiento del programa de cribado de cáncer de mama, 1.778 de ellas ya han sido sometidas a la prueba radiológica correspondiente tras haberse superado los plazos recomendados por las guías clínicas.

Un dato que choca con la inacción del Gobierno de Page. El Ejecutivo socialista sigue a día de hoy «revisando» el resultado de los 4.047 cribados de cáncer de mama del área sanitaria de Talavera de la Reina (Toledo) cuyas mamografías se realizaron antes del cierre el pasado mayo de la clínica concertada que prestaba este servicio.

Fuentes sanitarias consultadas por este periódico señalan que durante los casi cinco meses desde que cerró el centro de diagnóstico concertado, podría haber «decenas de mujeres con cáncer de mama pendientes de diagnóstico, con el consiguiente retraso en el tratamiento».