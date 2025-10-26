Giro de 180º en los viajes del IMSERSO: los jubilados llevan años pidiendo este cambio y ya es oficial

La temporada 2025-2026 de los viajes del IMSERSO ya está en marcha. El lunes 6 de octubre se abrió el periodo de venta en las agencias de viajes de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco, y este miércoles 8 de octubre la comercialización se ha extendido al resto del país. Con más de 879.000 plazas disponibles, el programa vuelve a ofrecer a las personas mayores la posibilidad de disfrutar de vacaciones a precios muy asequibles. Además, este año, llegan novedades muy importantes: una tarifa reducida de 50 euros para los pensionistas con menos recursos y la posibilidad de viajar con mascotas.

El programa pone a disposición un total de 879.213 plazas, distribuidas en tres grandes modalidades que abarcan todo tipo de destinos. De ellas, 440.284 plazas se destinan a la costa peninsular, en zonas como Andalucía, Valencia, Murcia o Cataluña. Por otro lado, 228.142 plazas corresponden a viajes hacia la costa insular, con estancias en las Islas Canarias y Baleares. Finalmente, 210.787 plazas están reservadas para escapadas culturales, turismo de naturaleza y visitas a capitales de provincia.

Novedades en los viajes del IMSERSO 2025-2026

Desde su creación en 1985, este programa ha permitido que millones de personas mayores disfruten de unas vacaciones a precios reducidos. Hoy en día, para poder acceder, es fundamental cumplir los siguientes requisitos:

Ser pensionista de jubilación del sistema de la Seguridad Social español.

Ser pensionista de viudedad con 55 o más años.

Ser pensionista por otros conceptos o perceptor de prestaciones o subsidios de desempleo con 60 o más años.

Ser asegurado o beneficiario del sistema con 65 años o más.

Ser español residente en el extranjero que cumpla alguno de los requisitos anteriores.

Ser emigrante retornado a España y pensionista del sistema del país al que emigró.

El programa también contempla acompañantes, siempre que cumplan con los requisitos o estén casados o sean pareja de hecho con el beneficiario principal.

Modalidades de viaje

El programa se divide en tres categorías principales:

Costa peninsular : viajes de 8 a 10 días a destinos clásicos del litoral español como Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Los precios en temporada baja comienzan en 244 euros (8 días) y 309 euros (10 días) con transporte incluido. En temporada alta, los precios se incrementan a 344 y 409 euros, respectivamente.

: viajes de 8 a 10 días a destinos clásicos del litoral español como Andalucía, Murcia, Valencia y Cataluña. Los precios en temporada baja comienzan en 244 euros (8 días) y 309 euros (10 días) con transporte incluido. En temporada alta, los precios se incrementan a 344 y 409 euros, respectivamente. Costa insular : los viajes a Islas Baleares y Canarias siguen siendo los más demandados por su clima templado y sus servicios adaptados. En Baleares, las tarifas van desde 285 a 353 euros en temporada baja, y de 385 a 453 euros en temporada alta. En Canarias, los precios son de 378 a 464 euros (temporada baja) y de 478 a 564 euros (temporada alta).

: los viajes a Islas Baleares y Canarias siguen siendo los más demandados por su clima templado y sus servicios adaptados. En Baleares, las tarifas van desde 285 a 353 euros en temporada baja, y de 385 a 453 euros en temporada alta. En Canarias, los precios son de 378 a 464 euros (temporada baja) y de 478 a 564 euros (temporada alta). Turismo de escapada: incluye circuitos culturales de 6 días (312 euros en baja y 412 en alta), escapadas de naturaleza de 5 días (305 en baja y 405 en alta) y visitas de 4 días a capitales de provincia (132 en baja y 232 en alta). También se contemplan viajes a Ceuta y Melilla, con precios entre 305 y 405 euros según la temporada.

Novedades

Una de las grandes noticias de esta edición es la incorporación de 7.447 plazas a un precio simbólico de 50 euros, destinadas a los pensionistas con menos recursos económicos. Esta tarifa está dirigida a aquellas personas cuyos ingresos sean iguales o inferiores a las pensiones no contributivas de jubilación o de incapacidad.

Otra de las novedades más celebradas por los pensionistas es la posibilidad de viajar con mascotas. Por primera vez, el IMSERSO permite incluir animales de compañía en determinados destinos de costa peninsular e insular. Para ello, se ha establecido un límite de 10 kilos de peso entre el animal y su transportín. Además, será necesario reservar una plaza específica para la mascota, ya que los alojamientos adheridos deben contar con habitaciones adaptadas para su estancia.

El giro de 180º de los viajes del IMSERSO responde a las demandas acumuladas durante años por parte de los jubilados. Organizaciones de mayores y asociaciones de bienestar animal habían solicitado que se permitiese viajar con mascotas y que se ofrecieran tarifas especiales para los pensionistas con menos recursos.

«El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), adscrito al ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, procederá a lo largo de esta semana al envío de cartas con las que se confirma a pensionistas la acreditación para poder reservar los viajes del Programa de Turismo de la temporada 2025-2026. Se trata de una nueva temporada que incide en expandir el derecho a un envejecimiento activo a través de estos viajes, sin que las personas con menor renta se vean excluidas. Con este objetivo, el Imserso ha introducido este año una tarifa reducida para un total de 7.447 plazas destinadas a los y las pensionistas con menos recursos. Por primera vez, aquellas personas que reciban una prestación igual o inferior al importe de las pensiones no contributivas de incapacidad o de jubilación de la Seguridad Social podrán viajar pagando una cantidad fija de 50 euros por su plaza, sin importar destino, siendo el Imserso el que asume el coste restante del viaje», detalla el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.