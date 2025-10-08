Último día para reservar un viaje del IMSERSO 2025: todos los destinos, precios, requisitos y cómo hacer las reservas

La temporada 2025-2026 de turismo del IMSERSO comenzará este mes de noviembre, fecha a partir de la cual los ciudadanos que cumplan con los requisitos podrán viajar por todos los puntos de la península, la costa insular y Baleares a un módico precio. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los viajes del IMSERSO 2025 y las ventajas de las que podrán disfrutar los pensionistas españoles durante los próximos meses.

Entre el pasado 6 de octubre y hasta el próximo viernes 10, los millones de españoles que tengan la acreditación del IMSERSO podrán elegir destino en la llamada comercialización de los viajes del Programa de Turismo del IMSERSO. Como suele ser habitual, en función de las comunidades autónomas habrá un día u otro para seleccionar un destino para viajar a partir del próximo mes de noviembre.

El 6 de octubre comenzó la comercialización de viajes del IMSERSO 2025 para usuarios residentes en las comunidades autónomas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. El lunes 6 de octubre pudieron reservar los acreditados preferentes, el martes 7 los no preferentes y este miércoles 8 es el turno para los viajes que queden libres.

Este miércoles 8 de octubre podrán reservar sus viajes las personas residentes en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Ciudad Autónoma de Melilla y Murcia, y la comercialización, según informa el IMSERSO en su página web oficial, se realizará de la siguiente manera:

Miércoles 8 de octubre de 2025: los acreditados preferentes.

Jueves 9 de octubre de 2025: los acreditados no preferentes.

Viernes 10 de octubre de 2025: para más viajes que queden libres en su provincia.

Cómo realizar la reserva de viajes del IMSERSO 2025

La temporada del IMSERSO 2025 tendrá una gran novedad: 7.447 plazas que tendrán un coste de 50 euros cada una para las personas que sean beneficiarias de una pensión no contributiva. A partir del mes de noviembre, los pensionistas del IMSERSO podrán viajar acompañados de su mascota por toda la península, costa insular y Baleares.

En total, el programa de viajes del IMSERSO 2025 contará con 879.213 plazas que se distribuirán de la siguiente manera:

Costa peninsular: 440.284 plazas.

Costa insular y Baleares: 228.142 plazas.

Turismo de escapada: 210.787 plazas.

Y, ¿cómo se reserva una plaza en la comercialización? Desde el pasado 11 de septiembre, el IMSERSO ha estado enviando cartas a los pensionistas acreditados, que tienen que hacer el siguiente ejercicio, según publica la página web oficial del IMSERSO.

«En esta carta de acreditación se incluye una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente a través de la central de reservas de las empresas adjudicatarias», informa el IMSERSO en sus canales oficiales. «En el caso de realizar la reserva en las agencias de viajes que colaboran con el Programa de Turismo del Imserso, solo es necesario llevar el Documento Nacional de Identidad», añade.

Destinos y precios del IMSERSO 2025

Los destinos y precios del IMSERSO 2025 serán similares a los de anteriores temporadas. Por ejemplo, la estancia de 10 días (9 noches) en la zona costera peninsular que incluye destinos como Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia, tiene un coste de 309,22 euros durante los meses de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y abril. En temporada alta, en los meses de octubre, mayo y junio, el coste con transporte asciende a 409,22 por persona.

En la zona costera de Baleares con transporte, el precio es de 3353,37 euros, llegando a los 453,37 euros en temporada alta. Sin incluir transporte, el precio queda en 270,52 euros en estancias de 10 días durante la temporada baja.

Los viajes del IMSERSO 2025 en Canarias también cotizan al alza y la estancia de 10 días (9 noches) con transporte tiene un precio de 464,72 euros en temporada baja (octubre, noviembre, marzo, abril, mayo y junio). Durante los meses de diciembre, enero y febrero, el precio sube hasta los 564,72 euros.

El IMSERSO 2025 también incluye la opción de turismo de escapada, en el que se incluyen circuitos culturales de 6 días por 312,51 euros, turismo de naturaleza por 305,75 euros, cuatro días en capitales de provincia por un módico precio de 132,91 euros y cinco días en Ceuta o Melilla por 305,75 euros, siempre en temporada baja.