Prohens reivindica el legado del político mallorquín Antoni Maura: «Es uno de nuestros grandes referentes»

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens (PP), ha puesto en valor la figura de Antoni Maura, el influyente político mallorquín que el pasado 13 de diciembre se cumplieron 100 años de su muerte. Durante una visita a la sede de la Fundación Antoni Maura, situada en Madrid, la mandataria balear ha destacado «la importancia de preservar y difundir su legado».

Acompañada por presidente de la entidad, Ramiro Pérez Maura; el vicepresidente, Luís Martí, y el secretario, Alfons Pérez Maura, la líder del Ejecutivo autonómico ha realizado un recorrido por las diferentes instalaciones de la sede, también considerada Casa Museo de Antoni Maura.

«Un honor conocer de cerca el inmenso legado de uno de nuestros grandes referentes y mejores embajadores», ha manifestado Prohens en redes sociales, que ha conocido el despacho, la biblioteca y el archivo histórico que reúne fondos documentales del político mallorquín.

Igualmente, ha agradecido a la Fundación la invitación para «poder ver de primera mano sus documentos, los libros que leía, sus escritos, recuerdos y fotografías personales que permiten comprender mejor a Maura en todas sus dimensiones».

Cabe recordar que el Govern balear presentó el pasado 13 de diciembre la proyección del documental «Maura en 10 traços» en el CaixaForum de Palma. Se trata de un documental historicopolítico que muestra la vida de Antoni Maura y su paso de por la política española en el centenario de su muerte.

El documental propone un repaso fidedigno y respetuoso a la figura de un hombre con una vida políticamente muy compleja y difícil de resumir, con entrevistas a expertos, familiares, politólogos e historiadores, que dibujan el perfil de un hombre que llegó a ser hasta en cinco ocasiones presidente del Gobierno.

Algunas de las entrevistas que se pueden ver son las de Josep Pons, diplomático; Alfonso Pérez-Maura de Peña, secretario de la Fundación A. Maura; Javier Moreno Luzón, historiador y catedrático de la Complutense; Pere Fullana Puigserver, historiador; Fernando Maura Barandiarán, expolítico y familiar; Sebastià Serra i Busquets, historiador; Sofía Rotger Salas, catedrática de Literatura Española; Antoni Marimon Riutort, historiador y catedrático de la Universitat de les Illes Balears; Isabel Peñarrubia, historiadora; María Jesús González, historiadora y catedrática de Historia Contemporánea; Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española; Juan Carlos Domínguez Nafría, académico de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, y Roberto Villa García, historiador.

Estos testimonios se refuerzan con un archivo familiar inédito y la visita de los lugares emblemáticos donde vivió o ejerció las funciones como ministro, presidente, diputado, líder y persona.